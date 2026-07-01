Els germans Parareda de La Masia de Sallent: "Ens complementem molt bé perquè cadascun aporta una cosa diferent i confiem els uns en els altres"
La Ivet, en Marc i l'Eduard han consolidat un projecte gastronòmic de referència a la comarca amb una cuina mediterrània que combina tradició i creativitat
Darrere del restaurant La Masia de Sallent hi ha la història de tres germans que han sabut combinar els seus talents per oferir una experiència gastronòmica única. Com en qualsevol bon plat, cadascú hi aporta un ingredient essencial. La Ivet Parareda (1991) és l’encarregada de la gestió; en Marc (1995), lidera la cuina, i l’Eduard (2000), aporta el toc dolç des de la pastisseria. "Ens complementem molt bé perquè cadascú ofereix una cosa diferent i confiem els uns en els altres", afirma la germana gran.
El somni d’obrir un restaurant feia anys que es coïa a foc lent abans que es fes realitat, el desembre del 2021. En Marc havia estudiat al Basque Culinary Center de Donosti i havia adquirit experiència a la cuina de Nandu Jubany i en altres restaurants internacionals de prestigi, mentre que l’Eduard havia començat a estudiar pastisseria al Gremi de Pastissers de Barcelona. "No venim d’una família de cuiners, però aquesta part artesanal de la cuina ens va atrapar", expliquen els dos germans. Per la seva banda, la Ivet havia estudiat Administració i Direcció d’Empreses i es va deixar encomanar per la il·lusió de consolidar un projecte compartit.
L’oportunitat va arribar amb la possibilitat d’adquirir una masia datada del segle XII del terme de Sallent, un escenari que s’allunyava força del restaurant que havien imaginat. "La idea era un restaurant petit, on des de la cuina poguéssim veure els clients", explica el Marc. Tot i els dubtes inicials, van meditar la proposta amb el coixí i, amb el temps, van començar a mirar aquell espai amb uns altres ulls, conscients de les possibilitats que oferia per reconvertir un edifici històric en un espai ple de creativitat culinària.
Van obrir les portes el desembre del 2021, en plena recuperació després de la pandèmia, amb el repte de consolidar una proposta gastronòmica catalanomediterrània amb una base tradicional, però actualitzada, respectant les temporades i el producte. "Un dels valors afegits són els productes de proximitat i l’elaboració artesanal", explica l'Eduard, que destaca que una de les seves insígnies del restaurant són els arrossos i el pastís de formatge. Tots tres, però, asseguren que la millor manera de descobrir la seva cuina és el menú degustació.
"Des que vam obrir, hem evolucionat molt, tant pel que fa al producte com a la tècnica i al concepte", considera el Marc, que atribueix aquest creixement a l’equip que els acompanya. Per als germans, la satisfacció més gran arriba al final de cada servei: "Saber que el client ha gaudit de l’experiència és la millor recompensa".
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