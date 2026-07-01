L'Ajuntament de Sant Joan fa un balanç positiu de la festa major
El consistori destaca l'elevada afluència de públic als actes programats
Regió7
La festa major de Sant Joan de Vilatorrada ha tancat els seus dies centrals amb un balanç molt positiu. El consistori destaca que centenars de persones han omplert els carrers, places i espais del municipi per gaudir d'una programació diversa que ha combinat tradició, cultura, música, espectacles i activitats per a totes les edats.
La celebració va arrencar el 22 de juny amb La Prèvia, un tardeig gastronòmic que va convertir la plaça Major i el carrer Major en un punt de trobada ple de música, tapes i bon ambient, donant el tret de sortida a una Festa Major que ha mantingut una elevada participació durant tots els dies i que va tenir un dels seus pics alts en aquest esdeveniment.
El 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, el municipi va viure una de les jornades més emotives amb la rebuda de la flama del Canigó, les sardanes, el pregó de Festa Major, el concert de l'Orquestra Selvatana, la recuperada encesa de la foguera, el cercatasques, el ball de revetlla i els concerts nocturns, en una nit marcada per la gran afluència de públic i l'ambient festiu.
L'endemà, 24 de juny, la cultura popular va prendre el protagonisme amb la cercavila dels Gegants de Sant Joan de Vilatorrada i l'espectacle 'Encenem la Cultura, encenem la Festa', un homenatge a les entitats del municipi que va emocionar el públic assistent. La jornada es va completar amb un espectacular castell de focs artificials i una nova nit de música a la plaça Major.
La programació dels dies centrals va finalitzar el 25 de juny amb 'La niña bonita', l'espectacle del Peyu, que va omplir el Parc Catalunya i va posar el punt final a quatre dies intensos d'activitats amb una proposta d'humor i participació molt ben rebuda pel públic.
L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada fa una valoració molt positiva de la Festa Major, tant per la gran resposta de la ciutadania com pel desenvolupament dels actes.
L’alcalde, Jordi Solernou, ha volgut “agrair la implicació de les entitats, associacions, voluntariat, personal municipal, serveis de seguretat, emergències i totes les persones que han fet possible l'organització de la Festa Major, així com la participació de tots els veïns i veïnes que han contribuït a convertir aquesta edició en tot un èxit”.
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