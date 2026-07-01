Radiografia d’un juny tòrrid: 13 nits tropicals a Montserrat i 9 a Queralt
Al Bages, tres de les quatre estacions han superat els 40 graus, i a la d’Artés, la meitat dels dies s’ha passat dels 35ºC
Guifré Jordan (ACN)
El mes de juny meteorològic que acabem de tancar ha estat extremadament tòrrid, fins al punt que ha deixat la proporció més alta d'estacions del Meteocat amb nits tropicals en les dues últimes dècades. En 128 dels 184 punts de mesura del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), els termòmetres no han caigut per sota dels 20ºC com a mínim un dels dies de juny, segons dades del propi ens consultades per l'ACN. Això representa un 69,5% del total d'estacions, una xifra només superada aquest segle pel 2003, amb un 77%. A més, també en set de cada deu localitzacions, els termòmetres s'han enfilat per sobre dels 35ºC en algun moment del mes, i en un 17%, s'han superat els 40ºC.
Tot i que no són les que han donat els registres més excepcionals, si posem la lupa d’aquestes dades a les comarques de l’àrea d’influència de Regió7 trobem aspectes especialment significatius d’aquest mes de juny excepcionalment calorós. Així, veiem que en el cas del Bages, a totes les estacions d’aquesta xarxa s’ha registrat que, com a mínim, un de cada tres dies s’han superat els 35 graus. I en un dels casos, a l’estació meteorològica d’Artés, això s’ha produït exactament la meitat dels dies del mes (quinze). En tres de les quatre estacions oficials s’ha superat un cop els 40 graus, amb la màxima de totes (també de la regió central) registrada a Artés (41,4ºC).
Les altres dues han estat les de Cardona (40,4ºC) i Sant Salvador de Guardiola (40,2ºC). Però un dels casos més sorprenents és que a l’estació de Sant Dimes, a Montserrat (a una altitud de 918 metres) gairebé la meitat dies (tretze en concret) van ser de nit tropical (per sobre dels 20ºC), tot i que la màxima va quedar força per sota dels 35 (32,6ºC).
Al Berguedà també es dona aquesta dada sorprenent a l’estació situada al santuari de Queralt, a 1.200 metres d’altitud. En aquest cas, gairebé un terç de les jornades d’aquest mes de juny s’hi ha registrat una nit tropical. La màxima es va apropar als 35 graus (34,4ºC). La més alta a la comarca han estat els 36,6 de Guardiola de Berguedà.
Per nits tropicals, d’aquesta àrea central supera Queralt la població anoienca dels Hostalets de Pierola, amb 10 dies sense baixar dels 20ºC. A Pujalt van ser 8.
Un altre cas curiós, en aquest cas a la Cerdanya. L’estació situada a l’aeròdrom de Das, que s’ha fet popular perquè a l’hivern acostuma a registrar les principals temperatures sota zero, aquest juny ha superat dos dies els 35 graus, amb una màxima de 35,7ºC.
Al Solsonès també s’han arribat a assolir els 40 exactes, a l’estació ubicada a la capital. També un de cada tres dies es van superar els 35ºC.
23 nits tropicals al Raval
Pel que fa a la resta de Catalunya, el barri del Raval de Barcelona és el punt on s'han comptabilitzat més nits tropicals, 23 de les 30, una xifra que se situa entre les cinc més altes des que l'estació va començar a operar el 2006, però que no arriba al juny de l'any passat, en què totes les nits van ser tropicals. Com és habitual, la costa és on es registren mínimes nocturnes més altes: als Alfacs (Montsià) se'n compten 22 aquest juny, una més que a Badalona i que al port de Barcelona. A Mataró han arribat a 20 nits tropicals, més que a Portbou (19), l'Illa de Buda (18) o Amposta (17).
En alguns casos, els termòmetres nocturns no han baixat ni de 25ºC. Al Raval, a Barcelona, s'ha donat aquesta circumstància en nou ocasions, dues menys que l'any passat, però més que qualsevol altre any des que es va posar en marxa l'estació meteorològica el 2006. A Badalona se n'han viscut tres, una més que a Cabanes, a Montserrat o a Mataró. En el conjunt del país, deu estacions han sofert nits tòrrides, un rècord històric des de l'inici de la sèrie històrica empatat amb el juny passat.
Màximes de 43ºC
L'excepcionalitat de les mínimes també s'ha donat en les màximes. De les estacions amb més de vint anys de dades, sis han vist com aquest juny batia tots els rècords de temperatures més altres en el sisè mes de l'any. Els 43ºC de Vilanova de Segrià del 22 de juny, en plena onada de calor que es va allargar del dia 21 al dia 24, van marcar el màxim del mes passat arreu del país, i es van quedar a menys d'un grau del màxim absolut registrat en un juny.
Així, Vilanova de Segrià va assolir el seu màxim històric per aquest mes, com també ho va fer Algerri (41,7ºC), el Poal (41,7ºC) i Vallfogona de Balaguer (41,2ºC), així com l'Aldea (36,6ºC) i els Alfacs (34,7ºC).
En conjunt, 32 de les 184 estacions amb dades van superar els 40ºC de màxima en algun moment de juny, és a dir, un 17% del total. Alfarràs i Lleida ciutat van ser els únics punts on es va sobrepassar aquest llindar en quatre dies diferents. De fet, la gran majoria de localitzacions on el termòmetre va enfilar-se als 40ºC es troben a les comarques de Ponent, però també es va donar la circumstància a Vinebre, en tres dies, o bé a la Catalunya Central –a Sant Salvador de Guardiola, Solsona i Cardona s'hi va arribar el dia 22, coincidint amb el pic de l'onada de calor.
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