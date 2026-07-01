Sant Fruitós posarà al dia trams d'una desena de camins públics
L'actuació, finançada per la Diputació de Barcelona, permetrà millorar diversos rodals per garantir-ne un millor estat i la seguretat
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages durà a terme aquest any una actuació de millora i manteniment de diversos camins públics del municipi amb una inversió de 25.000 euros.
Segons ha detallat el consistori, els treballs es faran en diferents punts del terme municipal. Concretament, als camins del polígon de la carretera de Berga fins al Parc de l'Agulla; el del Grau fins al camí de Cordelles; al paral·lel a la C-25; al camí posterior de Torroella de Dalt; al perimetral de la Rosaleda; al de Burjons; als vorals del camí de les Brucardes amb el camí paisatgístic; al de Viladordis; i al del Puig fins a l'ermita de Sant Valentí.
Les actuacions consistiran en treballs de condicionament i manteniment dels ferms, amb l'objectiu de millorar-ne la funcionalitat, la seguretat i el drenatge. En aquest sentit, s'hi duran a terme tasques per regularitzar la superfície dels camins, treballs per a la formació de pendents i guals que facilitin el desguàs de l'aigua de pluja, així com la compactació del terreny per garantir una major estabilitat i durabilitat del ferm.
L'actuació és finançada mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del programa sectorial per a la millora de camins municipals, una línia d'ajuts destinada a millorar els camins públics d'àmbit no urbà aptes per al trànsit rodat.
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