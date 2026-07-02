El Bages fa una crida per no quedar fora de la Llei d’Alta Muntanya
El Consell ha presentat al·legacions a la nova legislació perquè els municipis amb característiques de muntanya de la demarcació no perdin drets, ajuts ni oportunitats
Al Bages hi ha sis municipis que ja estan reconeguts oficialment com a municipis de muntanya: Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Mura, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages i Talamanca. El Consell Comarcal subratlla que són pobles que, per la seva situació, «tenen més dificultats que altres municipis: més dispersió, més problemes de mobilitat, més costos per mantenir serveis i més risc de perdre població».
Fins ara, aquest reconeixement els ha permès accedir a determinats ajuts i mesures de suport. Ara, però, el Consell Comarcal alerta que la nova llei podria deixar aquests municipis «en una situació més feble si només dona prioritat a les comarques considerades d’alta muntanya».
El problema, segons detallat, és que la nova llei redueix molt el nombre de municipis que formarien part del nou règim d’alta muntanya. Es passaria de 300 a 144. Això vol dir que molts pobles «que tenen característiques de muntanya» podrien quedar fora d’alguns ajuts o polítiques pensades precisament per ajudar aquests territoris. Per aquest motiu, l’ens comarcal ha presentat al·legacions a la nova legislació perquè els municipis amb característiques de muntanya de la demarcació no perdin drets, ajuts ni oportunitats.
El Consell Comarcal defensa que «no té sentit que un poble deixi de tenir dificultats només perquè administrativament no forma part d’una comarca d’alta muntanya. Els problemes continuen sent els mateixos: carreteres, serveis, habitatge, activitat econòmica, envelliment, despoblament i manteniment del territori». Alhora, el president de l’ens, Eloi Hernàndez, afirma que «els municipis de muntanya del Bages no poden quedar en segon terme. Si tenen les mateixes dificultats que altres territoris de muntanya, també han de poder accedir als mateixos recursos i ajuts».
Per això, el Consell Comarcal demana que la nova llei tingui en compte tots els municipis que ja estan reconeguts com a municipis de muntanya, encara que no formin part d’una comarca d’alta muntanya. També reclama que no es perdin drets que aquests pobles ja tenien reconeguts fins ara i que els ajuts no es reparteixin només segons la comarca on es troba cada municipi sinó tenint en compte la realitat de cada poble, ja que «si un municipi té problemes propis d’un territori de muntanya, ha de poder rebre suport com a tal».
Amb aquestes al·legacions, el Consell Comarcal del Bages vol garantir que la nova Llei d’Alta Muntanya "serveixi realment per ajudar tots els pobles de muntanya i no només una part". L’objectiu és evitar que municipis com Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Mura, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages i Talamanca quedin enrere.
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