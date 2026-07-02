El Consell del Bages exigeix la recuperació immediata dels trens semidirectes cap a Barcelona
«No estem parlant d’una reivindicació nova, sinó de restituir una connexió que es va retirar i que el territori necessita», denuncia Eloi Hernàndez
El Consell Comarcal del Bages considera inacceptable que el retorn dels trens semidirectes entre Manresa i Barcelona es plantegi en el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 amb un horitzó «tan llunyà» com el 2040, i exigeix al departament de Territori, a Renfe i a Adif la «recuperació immediata» d’aquest servei a la línia R4 nord.
Tal com va explicar Regió7, dimarts es va presentar aquest pla, en una roda de premsa encapçalada per la consellera Sílvia Paneque, en el qual es van exposar les mesures que es preveu anar aplicant al llarg de la pròxima dècada i mitja per fer un salt qualitatiu en el servei ferroviari. I es detallava que, en el cas de la línia del Bages, l’R4, una de les poques mesures que es proposaven era la posada en servei, de nou, dels semidirectes, però en la darrera fase del calendari previst.
L’ens comarcal veu inadmissible que una connexió que el Bages ja va tenir durant vuit anys, entre el 2014 i el 2022, es presenti ara com una actuació de futur a 14 anys vista.
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, denuncia que «el Bages no pot esperar fins al 2040 per recuperar un servei que ja funcionava». Segons Hernàndez, «no estem parlant d’una reivindicació nova, sinó de restituir una connexió que es va retirar i que el territori necessita per no quedar condemnat a trajectes lents, poc competitius i allunyats de les necessitats reals de la ciutadania».
El Consell Comarcal reclama que la Generalitat no supediti la restitució del servei únicament a grans actuacions d’infraestructura previstes a llarg termini i defensa que, mentre aquestes obres no arribin, cal estudiar i aplicar de manera immediata solucions operatives que permetin recuperar, com a mínim, els semidirectes que ja havien funcionat.
El Consell Comarcal del Bages subratlla que la millora de la connexió ferroviària amb Barcelona és una reivindicació estratègica per a la comarca. «La manca d’un servei ràpid i fiable penalitza la mobilitat quotidiana, dificulta l’accés a oportunitats laborals i formatives, agreuja la dependència del vehicle privat i afebleix la competitivitat del Bages respecte d’altres territoris metropolitans», denuncia.
El Consell recorda que els semidirectes permetien reduir el temps de trajecte entre Manresa i Barcelona en franges horàries clau i oferien una alternativa ferroviària més competitiva per als desplaçaments laborals, educatius i personals de milers de veïns i veïnes de la comarca.
Els trens semidirectes de l’R4 nord es van posar en marxa el gener del 2014 i oferien sis circulacions diàries, tres en cada sentit, entre Manresa i Barcelona. Aquests combois sortien de Manresa i només s’aturaven a Sant Vicenç de Castellet, Terrassa, Sabadell i les principals estacions de Barcelona, fet que permetia arribar al centre de la capital catalana en poc més d’una hora. L’abril del 2022, coincidint amb una reprogramació general del servei, aquests trens van desaparèixer de la planificació i no s’han recuperat.
L’ens comarcal també proposarà que aquesta reivindicació sigui tractada en el marc del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Bages i al Ple del Consell, amb l’objectiu de vehicular una resposta conjunta del territori i reclamar una solució immediata per a una infraestructura clau de país.
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