El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso
L'home va desaparèixer la nit de divendres a dissabte passat d'una masia de Callús
Antonio Manuel Caballero
Un veí d'El Viso, a la província de Còrdova, identificat com Braulio Gómez Delgado, de 63 anys, és la persona que dissabte passat de matinada va desaparèixer després de ser vist per última vegada en una zona rural de Callús, tal com va informar Regió7. L'home havia viatjat en el seu cotxe des de la província de Còrdova per a participar en una activitat grupal a la masia Mas Gras, dedicada als retirs espirituals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra, que mantenen actiu un dispositiu de cerca en la zona. Tot i això, hores d'ara no s'ha trobat cap pista que condueixi a la seva localització.
Ara, l'Ajuntament del Viso s'ha fet ressò de la desaparició i ha sol·licitat la col·laboració ciutadana per a intentar obtenir qualsevol informació que pugui ajudar a localitzar-ho, especialment entre persones que es trobin en l'àrea o els seus voltants. La preocupació a la seva població "és màxima", segons fonts municipals. L'home és "molt conegut a la població, un electricista", i la seva família està molt preocupada.
Segon sembla, aquesta persona va marxar la nit de divendres a dissabte, però no va ser fins al vespre de diumenge, al voltant de les 20.45 hores, que es va trucar al 112 alertant de la seva desaparició. El darrer cop que se'l va veure, al voltant de la 1 de la matinada, anava caminant en direcció Viladelleva i no se n'ha tornat a saber res més.
En aquell moment es van activar grups de recerca tant de Mossos d'Esquadra com de Bombers de la Generalitat. Ambdós equips van activar les unitats canines, amb gossos de venteig, que no van trobar rastre de l'home. Al llarg de dilluns, 27 unitats dels Bombers i diverses de Mossos, inclòs l'helicòpter, van pentinar la zona, sobretot els 500 metres més propers a la masia, però no van trobar cap pista. L'home va marxar de la casa sense telèfon mòbil i sense el cotxe, que segueix aparcat a Mas Gras. Els Bombers han deixat la recerca a l'espera de més pistes, i els Mossos segueixen, ara en mans de la unitat d'investigació.
Subscriu-te per seguir llegint
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- La Catalunya Central es lleva sentint l'olor de fum d'un incendi de l'Aragó
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- Les dietes hiperproteiques: necessitat real o moda alimentària?
- Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny
- Els germans Parareda de La Masia de Sallent: 'Ens complementem molt bé perquè cadascun aporta una cosa diferent i confiem els uns en els altres
- Feia tres dies que la conductora de l’autocar accidentat a Lleida amb 44 ferits treballava a l’empresa i anava amb un instructor