Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
IctusTour de França a BarcelonaPilar CancelaTerapeuta dels AndicMikaFesta del TomàquetControls policials
instagramlinkedin

El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso

L'home va desaparèixer la nit de divendres a dissabte passat d'una masia de Callús

La imatge de Braulio Gómez Delgado que ha difós l'Ajuntament d'El Viso

La imatge de Braulio Gómez Delgado que ha difós l'Ajuntament d'El Viso / Ajuntament d'El Viso

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Antonio Manuel Caballero

Manresa

Un veí d'El Viso, a la província de Còrdova, identificat com Braulio Gómez Delgado, de 63 anys, és la persona que dissabte passat de matinada va desaparèixer després de ser vist per última vegada en una zona rural de Callús, tal com va informar Regió7. L'home havia viatjat en el seu cotxe des de la província de Còrdova per a participar en una activitat grupal a la masia Mas Gras, dedicada als retirs espirituals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra, que mantenen actiu un dispositiu de cerca en la zona. Tot i això, hores d'ara no s'ha trobat cap pista que condueixi a la seva localització.

Ara, l'Ajuntament del Viso s'ha fet ressò de la desaparició i ha sol·licitat la col·laboració ciutadana per a intentar obtenir qualsevol informació que pugui ajudar a localitzar-ho, especialment entre persones que es trobin en l'àrea o els seus voltants. La preocupació a la seva població "és màxima", segons fonts municipals. L'home és "molt conegut a la població, un electricista", i la seva família està molt preocupada.

Segon sembla, aquesta persona va marxar la nit de divendres a dissabte, però no va ser fins al vespre de diumenge, al voltant de les 20.45 hores, que es va trucar al 112 alertant de la seva desaparició. El darrer cop que se'l va veure, al voltant de la 1 de la matinada, anava caminant en direcció Viladelleva i no se n'ha tornat a saber res més.

Notícies relacionades

En aquell moment es van activar grups de recerca tant de Mossos d'Esquadra com de Bombers de la Generalitat. Ambdós equips van activar les unitats canines, amb gossos de venteig, que no van trobar rastre de l'home. Al llarg de dilluns, 27 unitats dels Bombers i diverses de Mossos, inclòs l'helicòpter, van pentinar la zona, sobretot els 500 metres més propers a la masia, però no van trobar cap pista. L'home va marxar de la casa sense telèfon mòbil i sense el cotxe, que segueix aparcat a Mas Gras. Els Bombers han deixat la recerca a l'espera de més pistes, i els Mossos segueixen, ara en mans de la unitat d'investigació.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
  2. La Catalunya Central es lleva sentint l'olor de fum d'un incendi de l'Aragó
  3. L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
  4. Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
  5. Les dietes hiperproteiques: necessitat real o moda alimentària?
  6. Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny
  7. Els germans Parareda de La Masia de Sallent: 'Ens complementem molt bé perquè cadascun aporta una cosa diferent i confiem els uns en els altres
  8. Feia tres dies que la conductora de l’autocar accidentat a Lleida amb 44 ferits treballava a l’empresa i anava amb un instructor

El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso

El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso

El Bages fa una crida per no quedar fora de la Llei d’Alta Muntanya

El Bages fa una crida per no quedar fora de la Llei d’Alta Muntanya

Hisenda es persona contra Zapatero pel suposat frau i contraban amb les joies d’1,3 milions trobades al seu despatx

Hisenda es persona contra Zapatero pel suposat frau i contraban amb les joies d’1,3 milions trobades al seu despatx

Mor una jove de Gelida de 17 anys mor atropellada per un camió a l'AP-7

Mor una jove de Gelida de 17 anys mor atropellada per un camió a l'AP-7

OpenAI proposa que l’administració Trump s’apropiï d’un 5% de l’empresa

OpenAI proposa que l’administració Trump s’apropiï d’un 5% de l’empresa

Aida Elson: «Al mercat el tracte amb el client és molt més proper»

Aida Elson: «Al mercat el tracte amb el client és molt més proper»

Santpedor recupera les enramades amb un sopar popular i una ruta fosca pels carrers del nucli antic

Santpedor recupera les enramades amb un sopar popular i una ruta fosca pels carrers del nucli antic

Quatre adolescents ultimen els detalls per anar-se'n a estudiar a Amèrica del Nord gràcies a Amancio Ortega: "Encara ho estem assimilant"

Quatre adolescents ultimen els detalls per anar-se'n a estudiar a Amèrica del Nord gràcies a Amancio Ortega: "Encara ho estem assimilant"
Tracking Pixel Contents