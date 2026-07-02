Els alumnes de Súria decideixen la portada del programa de festa major
La il·lustració guanyadora va ser la de Roger Balaguer, de l’escola Fedac, mentre que Elna Serarols i Dorian Rodríguez, de l’Escola Francesc Macià, van quedar finalistes
Regió7
La portada del programa de la Festa Major de Súria ha estat escollida enguany a través d’un concurs obert a la participació de l’alumnat de les escoles d’educació primària del municipi. El lliurament dels premis va tenir lloc el passat divendres 19 de juny en el transcurs del Concert d’Estiu de l’Escola Municipal de Música.
L’objectiu de la convocatòria era donar protagonisme als infants en el procés d’elaboració d’aquest element emblemàtic de la Festa Major. El concurs va ser obert a la participació d’alumnat de 1r a 6è de primària de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac.
El veredicte del concurs va premiar la Il·lustració de Roger Balaguer Martínez, de l'Escola Fedac, mentre que les il·lustracions d'Elna Serarols Jofre i Dorian Rodríguez García, de l'Escola Francesc Macià, van resultar finalistes.
El jurat del concurs estava format pel Consell Municipal dels Infants i per la Comissió Festa Major. L’anunci del veredicte i el lliurament dels guardons va anar a càrrec de representants del Consell Municipal dels Infants.
La Festa Major de Súria es desenvoluparà enguany entre els dies 6 i 14 de juliol. La distribució del programa a les llars del municipi tindrà lloc en els pròxims dies. Enguany, hi haurà activitats per a tots els públics amb jocs infantils, trobades castelleres, cercaviles de la imatgeria festiva, competicions esportives, balls d’orquestra, ballades de sardanes, concerts i castell de focs, entre moltes altres activitats.
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- La Catalunya Central es lleva sentint l'olor de fum d'un incendi de l'Aragó
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- Les dietes hiperproteiques: necessitat real o moda alimentària?
- Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny
- Els germans Parareda de La Masia de Sallent: 'Ens complementem molt bé perquè cadascun aporta una cosa diferent i confiem els uns en els altres
- Feia tres dies que la conductora de l’autocar accidentat a Lleida amb 44 ferits treballava a l’empresa i anava amb un instructor