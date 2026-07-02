L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
Quan va marxar va agafar les claus del cotxe i una ampolla d'aigua, i va dir que no es quedaria a dormir
Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso, a Còrdova, va conduir tot el dia per arribar a temps a la masia de Mas Gras, a Callús, on es feia el retir al qual s’havia apuntat. I no ho va aconseguir. Es tractava d’una trobada per a persones separades, i l’home ja havia pres part en altres iniciatives del grup.
Però divendres passat, venint, va tenir diversos problemes amb el cotxe. Se li va espatllar un parell de cops durant el viatge, i en arribar a Manresa es va perdre, i va trucar perquè el guiessin fins a la masia. Per això, segons explica Eduardo Soriano, responsable de Mas Gras, "va arribar tard i molt alterat, i el grup ja estava treballant. A vegades, si no entres en la dinàmica, et pots sentir fora de lloc". Un cop a dins, "alguna cosa va passar que va fer que digués que volia marxar, que no es quedaria ni a dormir". Soriano no va ser testimoni de primera mà dels fets, perquè ell lloga la casa per aquests retirs en grup, però la terapeuta que conduïa la sessió li va explicar que "l’home va agafar una ampolla d’aigua, les claus del cotxe, i va sortir". Va agafar les claus, però no el cotxe. Ni el telèfon mòbil, que es trobava apartat, com tots els dels membres del retir. Eren prop de la una de la matinada de divendres a dissabte, i el grup no va donar avís de la desaparició fins diumenge al vespre.
No era la primera vegada que Braulio Gómez Delgado, de 63 anys, interaccionava amb aquest grup de teràpia. Havia participat en diversos treballs i cursos en línia, i havia anat a trobades a Madrid i a València. "Ens diuen que venia molt il·lusionat amb aquesta trobada de Callús". Eduardo Soriano, que es mostra "consternat pel que està passant", ha explicat a Regió7 que els Mossos d’Esquadra van trencar ahir un dels vidres del cotxe per buscar pistes a l’interior. "Van demanar permís a un dels fills del desaparegut per fer-ho". També van recollir altres objectes personals que Braulio Gómez es va deixar a la casa.
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