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La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada

Els testimonis sostenen que ha molestat altres usuaris de la instal·lació fins que l'han arrestat els agents municipals

Una de les piscines de Sant Joan de Vilatorrada

Una de les piscines de Sant Joan de Vilatorrada / Ajuntament Sant Joan / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local ha detingut un home perquè presumptament estava fent fotografies a usuàries de la piscina de Sant Joan de Vilatorrada amb el seu telèfon mòbil. A més, suposadament ha molestat altres persones en aquesta mateixa instal·lació.

Els agents municipals han rebut un avís en què se'ls informava del tipus d'accions que presumiblement estava portant a terme aquest individu. Els testimonis l'han acusat de captar imatges de noies i de tenir un comportament inapropiat.

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Per aquesta raó, molts dels banyistes s'han sentit incòmodes, fins al punt que ha hagut d'intervenir la policia. Quan el sospitós ha estat arrestat, els Mossos d'Esquadra l'han traslladat a la comissaria.

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