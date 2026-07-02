El PSC de Cardona reclama més informació als veïns pel recàrrec del servei d'escombraries
Els socialistes consideren que no s’ha donat prou facilitats i marge als ciutadans per atendre les situacions particulars
Regió7
El PSC de Cardona demanat que l’Ajuntament faciliti més informació i marge de maniobra als veïns davant les reclamacions que diu que s’han generat pel recàrrec del servei de recollida de deixalles. Els socialistes han fet públic un comunicat en el qual afirmen que «el govern d’ERC no ha informat la ciutadania com estava previst, no ha deixat i avaluat cada cas dels usuaris del servei de recollida del porta a porta, sumant ja diversos errors en l’execució i la planificació del servei».
El seu portaveu, Ferran Verdejo, recorda que van demanar noves sessions informatives, «que s’arribés a totes les cases i pisos del municipi, advertint del recàrrec extra, perquè la gent pogués anar amb temps a fer reclamacions i explicar cada cas».
El PSC considera que en l’aplicació del servei «ja es va fer malament el càlcul», i que ara «s’ha intentat que la gent pagui l’error». Verdejo manifesta que «no sé si es va anar tard, o va ser una cosa calculada, però existeixen demandes i casos de veïns i veïnes perfectament justificables. Vam demanar en el seu moment la creació d’una comissió avaluadora de casos, precisament per això, però si no s’utilitza o no es vol fer servir, el govern hi té tota la responsabilitat»
Els socialistes afegeixen altres demandes en aquest àmbit. «Vam demanar estudiar un canvi d’abocador que és més econòmic, de fer un nou repartiment de les illes d’emergència, de fer més informació a la ciutadania sobre el funcionament de la taxa, un període prou ampli per reclamar cada cas en la comissió d’avaluació, un millor horari d’atenció a l’oficina del porta a porta, i el govern no ha actuat», retreuen.
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