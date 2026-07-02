Santpedor recupera les enramades amb un sopar popular i una ruta fosca pels carrers del nucli antic
L'Associació de Veïns del Nucli Antic reviu aquest cap de setmana una de les festes tradicionals del poble amb música, cultura popular i activitats familiars
Regió7
Santpedor recupera aquest cap de setmana les enramades del nucli antic del poble, una de les festes tradicionals que durant anys havia donat vida als carrers del centre històric a l’estiu i que s’havia perdut en les darreres dècades.
L’Associació de Veïns del Nucli Antic, que es va reactivar a l’abril, ha organitzat aquesta celebració amb l'objectiu de recuperar patrimoni festiu local i convertir-la novament en un espai de trobada, convivència i dinamització del veïnat.
Una seixantena de veïns s’han implicat en els preparatius de la festa, que, per una banda, consisteix a engalanar els carrers i balcons amb banderoles i elements decoratius fets a mà; i, de l’altra, inclou un programa d’actes amb música, activitats familiars, cultura popular i propostes per a totes les edats. Un programa pensat per a tots els públics Les activitats començaran divendres a les 8 amb el pregó i un espectacle infantil a càrrec de Lluís Pinyot i la Tremenda Banda, a la plaça de l'Església. Inclourà berenar per a la canalla.
La jornada continuarà a la nit amb la Ruta Fosca, un recorregut nocturn pels racons més misteriosos del Nucli Antic, amb un guia i la teatralització d’escenes tenebroses de la història del poble. L'activitat requereix inscripció prèvia i les places són limitades per a un centenar de persones majors de 14 anys en dos passes (22.30 h 23.30 h).
Sopar popular
El dissabte començarà amb una sessió de Tai-txi a les 9 al pati de Cal Clarassó, a càrrec de Gemma Garcia i oberta a totes les persones que hi vulguin participar. El mateix dissabte a la tarda, a 2/4 de 8 de la tarda a la plaça Gran U d’Octubre, hi haurà la tarda de jocs familiars, amb activitats pensades perquè infants i adults comparteixin una estona de lleure.
A la nit, a partir de les 10, arribarà un dels actes centrals de la festa amb el sopar d’enramades a la plaça dels Ases (com es coneix popularment la plaça de la Generalitat), i que anirà seguit de la ballaruca amenitzada pel DJ Roger Jofre.
Les enramades es tancaran diumenge, a les 8 del vespre amb un Bikibingo musical a la plaça dels Ases, una proposta festiva amb la col·laboració del casal de Ca la Teia que combina música i el tradicional joc del bingo i un sopar a base de biquinis.
Recuperar una tradició i fer poble L’organització de les Enramades representa una aposta de la renovada Associació de Veïns del Nucli Antic per recuperar una tradició que s'havia perdut amb l’objectiu de revitalitzar els carrers del centre històric i reforçar els vincles entre el veïnat.
Aquests dies ja s’ha vist aquest esperit en la col·laboració entre les desenes de veïns que s’han organitzat per elaborar manualment i penjar les banderoles que engalanen els carrers i places del poble en diversos colors. La decoració s’ha distribuït en sis zones, recuperant la divisió històrica que es feia del nucli antic segons els carrers: el dels Escarbats, les Lloques, les Erugues, els Capgrossos, el Brou Bufat i els Cavallers de la Canya Verda.
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