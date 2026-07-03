El barri del sector Llobet de Sant Joan de Vilatorrada es prepara per viure un cap de setmana de festa
La 46a edició de la celebració oferirà una àmplia programació per a totes les edats, amb tornejos esportius, xocolatada, botifarrada, concerts i activitats familiars
Sant Joan de Vilatorrada ja ho té tot a punt per celebrar la 46a Festa del barri sector Llobet, que tindrà lloc aquest cap de setmana, els dies 3, 4 i 5 de juliol. El programa inclou activitats per a totes les edats, des d'esdeveniments esportius i infantils fins a música en directe, gastronomia i festa popular.
La celebració començarà divendres 3 de juliol amb un torneig de futbol infantil, organitzat pel Futsal Atlètic Vilatorrada, que es disputarà de cinc a set de la tarda. Una hora més tard, els veïns estan convocats a fer l'entrepà al parc, en una trobada amenitzada amb música ambiental. La jornada es tancarà amb un karaoke popular, a les deu del vespre, i la sessió musical de DJ Gami, que allargarà la festa fins a 2/4 de tres de la matinada.
El dissabte 4 de juliol arrencarà amb una xocolatada popular a 2/4 d'onze del matí, en què es demana als assistents que portin el seu got de casa. Tot seguit, els més petits podran gaudir d'un matinal infantil i juvenil amb inflables aquàtics, piscina, jocs d'aigua i una divertida festa de l'escuma. A la tarda serà el torn de l'exhibició de gimnàstica i ball, protagonitzada per l'alumnat de Fitness Fenoy. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb una botifarrada popular, a partir de les nou del vespre, abans del tradicional gran ball del barri, amenitzat per l'Orquestra Banda Sonora.
La festa es clourà diumenge 5 de juliol amb un matí dedicat a l'esport. El programa inclou un torneig 3x3 de bàsquet, de 2/4 d'onze del matí a 2/4 de dues de la tarda; un partit tradicional de futbol entre solters i casats, que es jugarà d'onze del matí a 2/4 d'una del migdia; i, per acabar, el Brunch Electrònic Llobet, una proposta que combinarà música i un espai per compartir menjar en un ambient festiu. Aquesta darrera activitat tindrà lloc de les dotze del migdia a 2/4 de quatre de la tarda.
L'organització recorda que en tots els actes hi haurà servei de bar i anima els assistents a portar el seu got de casa. La 46a Festa del barri del sector Llobet compta amb la col·laboració de nombroses empreses i comerços locals, així com de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
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