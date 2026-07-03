La consellera de Cultura coneix a Sant Fruitós el projecte de recuperació de Can Figueras
Hernández ha pres part en una taula de treball on s’han posat sobre la taula els estudis que s’han fet sobre la casa i la finca
La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat aquest matí de divendres Sant Fruitós de Bages per conèixer de primera mà el projecte de recuperació de l’edifici Can Figueras. Tal com ha anat explicant Regió7, el consistori ha anat fent diferents passos al llarg d’aquest mandat per tal que, en el següent, pugui afrontar l’adequació de la finca, on va viure l’il·lustre pintor Alfred Figueras, com a equipament municipal, pensant en un espai cultural vinculat a l’artista.
Hernández ha pres part en una taula de treball en què l'equip municipal ha exposat l'estat del projecte i tota la documentació elaborada fins al moment. Durant la reunió, s'han presentat els plànols de la casa i de la finca, les fotografies originals conservades de l'immoble, així com els estudis arquitectònics realitzats per professionals i equips de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que han permès aprofundir en el coneixement històric, arquitectònic i patrimonial de l'edifici. També s'ha explicat el treball tècnic desenvolupat amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona, que ha contribuït a definir les línies estratègiques per a la conservació i futura recuperació de l'espai.
Un cop finalitzada la reunió de treball, la comitiva s'ha desplaçat fins a la finca de Can Figueras, on ha pogut conèixer les potencialitats de futur de la finca. Durant la visita s'han explicat les característiques arquitectòniques de la casa, el seu valor històric i els principals reptes que planteja la seva recuperació.
La consellera ha estat rebuda per l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, juntament amb el regidor de Cultura i Patrimoni, Xavier Racero, i l'equip tècnic municipal.
La delegació també ha comptat amb la presència de la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; el director general del Patrimoni Cultural, Quim Borràs, i el director dels Serveis Territorials de Cultura, Xavier Cano.
Durant la recepció institucional, la consellera ha signat el Llibre d'Honor de l'Ajuntament i se l’ha obsequiat amb el llibre commemoratiu de l’Any Figueras, el llibre ‘Images d’Alger’ i el llibre ‘Sant Benet de Bages: Arquitectura, Art i Patrimoni’
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