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Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar els avis de la residència l'Onada

A mitja tarda s'ha declarat un altre foc a una zona de canyes de Castellgalí, que ja s'ha controlat

L'incendi de Sant Vicenç de Castellet, des de diferents perspectives del municipi

L'incendi de Sant Vicenç de Castellet, des de diferents perspectives del municipi

David Bricollé

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Eduard Font Badia

David Bricollé

Andrea Izquierdo

Manresa

Onze mitjans terrestres i tres d'aeris treballen en un foc que s'ha declarat poc després de les 6 de la tarda a Sant Vicenç de Castellet. El foc s'ha originat a prop del camí de les Roques Altes, al camí de Vallhonesta.

A les 18.10 hores un ciutadà ha advertit que es veia una columna de fum a la zona. Els Bombers treballen en les flames, que cremen empeses pel vent en una zona forestal entre la Balconada i les Roques Altes. El foc ha obligat a confinar els avis de la residència l'Onada de la població a causa del fum. Hi hauria 85 residents que han hagut de tancar portes i finestres.

Un dels moments en els quals les flames eren més visibles des del poble

Un dels moments en els quals les flames eren més visibles des del poble / DAVID BRICOLLÉ

Des del poble, els veïns poden veure en alguns moments com s'alcen les flames en la zona forestal més pròxima al nucli urbà, tot i que és una àrea que queda elevada i encara allunyada respecte de les primeres cases. Els mitjans aeris estan treballant amb celeritat, agafant aigua del riu Llobregat, que és molt pròxim, i fent descàrregues contínues sobre la zona de l'incendi.

Un dels helicòpters atancant l'incendi

Un dels helicòpters atancant l'incendi / DAVID BRICOLLÉ

El fet que s'hagi produït aquest incendi i que s'hi hagin hagut de destinar els serveis de seguretat i emergències locals ha fet que es decidís suspendre la celebració del Correfoc Infantil, que havia de començar aquest divendres a les 10 de la nit, dins dels actes del cap de setmana de la pre-festa major.

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Una estona abans, a les 17.36 s'havia declarat un altre foc en una zona de canyes de Castellgalí, que els Bombers han pogut controlar sense mes problemes.

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