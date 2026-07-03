Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar els avis de la residència l'Onada
A mitja tarda s'ha declarat un altre foc a una zona de canyes de Castellgalí, que ja s'ha controlat
Onze mitjans terrestres i tres d'aeris treballen en un foc que s'ha declarat poc després de les 6 de la tarda a Sant Vicenç de Castellet. El foc s'ha originat a prop del camí de les Roques Altes, al camí de Vallhonesta.
A les 18.10 hores un ciutadà ha advertit que es veia una columna de fum a la zona. Els Bombers treballen en les flames, que cremen empeses pel vent en una zona forestal entre la Balconada i les Roques Altes. El foc ha obligat a confinar els avis de la residència l'Onada de la població a causa del fum. Hi hauria 85 residents que han hagut de tancar portes i finestres.
Des del poble, els veïns poden veure en alguns moments com s'alcen les flames en la zona forestal més pròxima al nucli urbà, tot i que és una àrea que queda elevada i encara allunyada respecte de les primeres cases. Els mitjans aeris estan treballant amb celeritat, agafant aigua del riu Llobregat, que és molt pròxim, i fent descàrregues contínues sobre la zona de l'incendi.
El fet que s'hagi produït aquest incendi i que s'hi hagin hagut de destinar els serveis de seguretat i emergències locals ha fet que es decidís suspendre la celebració del Correfoc Infantil, que havia de començar aquest divendres a les 10 de la nit, dins dels actes del cap de setmana de la pre-festa major.
Una estona abans, a les 17.36 s'havia declarat un altre foc en una zona de canyes de Castellgalí, que els Bombers han pogut controlar sense mes problemes.
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