Els Comuns volen que s’aclareixi per què no es recuperen ja els trens semidirectes del Bages
Consideren «inacceptable» la data del 2040 i han registrat una bateria de preguntes parlamentàries, i sol·licitat la compareixença de la consellera Sílvia Paneque i del secretari de Mobilitat i infraestructures Manel Nadal
El grup parlamentari dels Comuns ha mogut fitxa per aclarir l’horitzó llunyà que la Generalitat ha posat per al retorn dels trens semidirectes al Bages. A través del seu portaveu a la comissió de Territori i habitatge, Lluís Mijoler Martínez, ha presentat una bateria de preguntes per tal que li siguin contestades pel Govern sobre el Pla de serveis ferroviaris 2030-2040, que situa el retorn dels trens semidirectes entre Manresa i Barcelona en l’horitzó del 2040, malgrat que aquest servei ja havia funcionat entre els anys 2014 i 2022 a la línia R4 nord, amb sis circulacions diàries entre Manresa i Barcelona.
Així, els Comuns se sumen a les diferents institucions i agents socials del Bages que han expressat el seu rebuig al fet que la recuperació dels trens semidirectes quedi ajornada gairebé una dècada i mitja, i reclamen que la Generalitat, Renfe i Adif estudiïn solucions operatives que permetin restituir aquest servei «abans de les grans actuacions d’infraestructura a llarg termini».
Per aquest motiu, Mijoler pregunta per què el Govern no preveu restituir de manera immediata aquests semidirectes entre Manresa i Barcelona, si aquest servei ja va funcionar durant vuit anys, i quina «justificació tècnica, operativa o política té el fet d’ajornar fins al 2040 la recuperació d’un servei ferroviari que ja existia i que va ser suprimit l’any 2022».
També qüestiona per què el pla no incorpora la recuperació dels semidirectes en el període 2027-2030, malgrat que no es tracta d’un nou servei sinó de la restitució d’un servei suprimit. I els demana si han parlat o fet gestions concretes amb Renfe i Adif per exigir aquesta recuperació abans del 2030.
A més a més, el diputat pregunta qui va prendre la decisió de suprimir els semidirectes de l'R4 nord l’any 2022 i si el Govern «considera acceptable que l’actuació per recuperar-los no sigui immediata sinó a molt llarg termini», i quins són «els obstacles concrets que impedeixen avui recuperar, encara que sigui parcialment o de manera progressiva, les circulacions semidirectes entre Manresa i Barcelona». Avançant-se al fet que la resposta sigui que sí que hi ha impediments, el diputat pregunta si «han fet algun estudi específic sobre la restitució immediata dels semidirectes a l'R4 nord», i demana que, en cas afirmatiu, expliquin «quines conclusions estableix» i, en cas negatiu, «per quin motiu no s’ha fet la restitució immediata».
El portaveu reclama en les dues darreres preguntes que el Govern respongui sobre si mantenir el Bages sense trens semidirectes fins al 2040 els sembla coherent «amb els compromisos de millora de Rodalies i l’equitat territorial, reducció de temps de viatge i foment del transport públic» i també si es comprometran «a revisar el Pla de serveis ferroviaris per incorporar un calendari concret de restitució dels trens semidirectes entre Manresa i Barcelona abans del 2030».
Finalment, han demanat la compareixença en seu parlamentària del secretari de Mobilitat i infraestructures, Manel Nadal, per «informar de la no recuperació immediata dels trens semidirectes entre Manresa i Barcelona i sobre el calendari previst per restituir aquest servei abans del 2040», i de la consellera Sílvia Paneque per tractar la integritat del Pla de serveis ferroviaris.
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