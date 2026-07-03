ERC Bages reclama la recuperació «immediata» dels trens semidirectes entre Manresa i Barcelona
Els republicans consideren que la previsió del Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 per a la Catalunya Central és «una presa de pèl»
Esquerra Republicana del Bages s’ha afegit a les veus que reclamen la recuperació urgent dels trens semidirectes entre Manresa i Barcelona, després que Regió7 posés de manifest aquesta previsió arran de la presentació pública, dimarts, del nou Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040. Els republicans critiquen que aquest pla «torni a ajornar una reivindicació bàsica de la comarca fins a l’horitzó del 2040».
Per a ERC Bages, és «incomprensible» que el retorn d’un servei que ja va funcionar durant vuit anys es plantegi ara com una millora «a llarg termini. La federació comarcal recorda que el Bages va disposar de trens semidirectes entre el 2014 i el 2022, amb sis circulacions diàries, tres per sentit, que reduïen el temps de trajecte entre Manresa i Barcelona en les franges de més demanda.
«Ens volen fer esperar fins al 2040 per recuperar un servei que ja teníem. Això no és planificació ferroviària, és una presa de pèl, afirmen. «El Bages no necessita promeses a catorze anys vista, necessita trens que funcionin avui».
La formació republicana considera que el Pla de Serveis Ferroviaris confirma «una vegada més» el «dèficit històric» que pateix la Catalunya Central en matèria de mobilitat. Segons ERC, una comarca amb el pes demogràfic, econòmic, industrial i territorial del Bages no pot continuar depenent d’una connexió ferroviària «lenta, poc fiable i incapaç de competir amb el vehicle privat».
Alhora, els republicans asseguren que la comarca ha d’aspirar a baixar d’una hora de trajecte i, a mitjà termini, acostar-se als 45 minuts. En aquest sentit, recorden que «avui el tren de Manresa a Barcelona triga que fa 160 anys: el 1859 feia en 80 minuts un trajecte que ara en dura 87», i per això consideren imprescindible accelerar inversions, millores i trajectes més ràpids com ho permeten els semidirectes.
La federació comarcal exigeix al Departament de Territori, Renfe i Adif que «rectifiquin» i presentin de manera immediata una proposta per restablir els trens semidirectes de l’R4 nord, com a mínim en hores punta i amb una oferta equivalent a la que ja existia abans de la seva eliminació. ERC Bages també reclama que aquesta mesura s’incorpori al calendari 2027-2030 i no quedi aparcada fins al tram final del Pla de Serveis Ferroviaris.
«El Bages no pot ser tractat com una nota a peu de pàgina del mapa ferroviari català», conclou Esquerra, i afirmen que «si realment es vol construir un país equilibrat, la Catalunya Central ha de deixar de ser sempre l’última a rebre les millores. Els semidirectes s’han de recuperar ja».
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