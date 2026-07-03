Súria celebra a Cererols l'acte central del centenari de l’il·lustre Magí Fàbrega
Durant l’acte es va descobrir una placa commemorativa com a record permanent d’aquesta efemèride
El nucli de Cererols, a Súria, va acollir l’acte central de l’Any Magí Fàbrega, que al llarg d’aquest 2026 ofereix diferents activitats per recordar aquest destacat jurista, advocat i catedràtic surienc, coincidint amb el centenari de la seva mort. Durant l’acte es va descobrir una placa commemorativa com a record permanent d’aquesta efemèride.
Magí Fàbrega i Cortès (Súria, 1855 – Barcelona, 1926) va néixer a la masia de Cal Fàbrega de Cererols i dona nom a un carrer del centre de la vila des de l’any 1929. Tot i que va viure fora de Súria la major part de la seva vida, en el transcurs de l’acte es va remarcar la fortalesa dels seus lligams amb Cererols i les seves visites freqüents a la seva casa nadiua i el seu entorn.
L’acte va començar amb una benvinguda institucional a càrrec de l’alcalde Albert Coberó, que va remarcar la importància de «recuperar» i preservar el record de persones destacades que han format part de la història de la vila.
El context familiar, històric i social de Magí Fàbrega van centrar una taula rodona amb la participació de Montserrat Fàbrega, vinculada familiarment al jurista i catedràtic surienc, del representant de l’Associació d’Amics i Veïns de Cererols, Àngel Barat, i del regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega.
El descobriment de la placa commemorativa, al voltant de l’església de Santa Maria de Cererols va anar a càrrec de Josep Fàbrega, en representació de la família Fàbrega, i de l’alcalde Albert Coberó. A l’acte central de l’Any Magí Fàbrega a Cererols hi van assistir altres membres de la Corporació Municipal.
La música va ser un dels eixos principals de l’acte, amb actuacions de la Societat Coral La Llanterna, dirigida per Montserrat Fàbrega, i la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música, dirigida per Montserrat Vinadé. Les dues corals van tancar la seva participació amb la interpretació conjunta de la sardana ‘Súria’ i d’El Cant del Poble.
La celebració de l’Any Magí Fàbrega és una iniciativa de les àrees d’Alcaldia i Cultura de l’Ajuntament de Súria i de l’Associació d’Amics i Veïns de Cererols, amb el suport de la família Fàbrega i la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
L’Any Magí Fàbrega va començar el passat gener amb la inauguració de l’exposició ‘Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat’ a Cal Balaguer del Porxo, on es va poder visitar fins al mes d’abril.
La visita patrimonial de la darrera Festa de Sant Sebastià també va estar dedicada a aquest surienc il·lustre, recorrent alguns dels indrets de Cererols que van definir el seu entorn vital durant la infantesa.
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso
- La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- «Volíem crear una botiga que oferís una experiència, no només un espai bonic»
- Althaia atén cada any 500 ictus i tan sols el 10% s'han de derivar a Barcelona