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Súria celebra a Cererols l'acte central del centenari de l’il·lustre Magí Fàbrega

Durant l’acte es va descobrir una placa commemorativa com a record permanent d’aquesta efemèride

Acte de l'Any Magí Fàbrega a Súria

Acte de l'Any Magí Fàbrega a Súria

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Acte de l'Any Magí Fàbrega a Súria / AJUNTAMENT DE SÚRIA

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David Bricollé

David Bricollé

Súria

El nucli de Cererols, a Súria, va acollir l’acte central de l’Any Magí Fàbrega, que al llarg d’aquest 2026 ofereix diferents activitats per recordar aquest destacat jurista, advocat i catedràtic surienc, coincidint amb el centenari de la seva mort. Durant l’acte es va descobrir una placa commemorativa com a record permanent d’aquesta efemèride.

Magí Fàbrega i Cortès (Súria, 1855 – Barcelona, 1926) va néixer a la masia de Cal Fàbrega de Cererols i dona nom a un carrer del centre de la vila des de l’any 1929. Tot i que va viure fora de Súria la major part de la seva vida, en el transcurs de l’acte es va remarcar la fortalesa dels seus lligams amb Cererols i les seves visites freqüents a la seva casa nadiua i el seu entorn.

L’acte va començar amb una benvinguda institucional a càrrec de l’alcalde Albert Coberó, que va remarcar la importància de «recuperar» i preservar el record de persones destacades que han format part de la història de la vila.

El context familiar, històric i social de Magí Fàbrega van centrar una taula rodona amb la participació de Montserrat Fàbrega, vinculada familiarment al jurista i catedràtic surienc, del representant de l’Associació d’Amics i Veïns de Cererols, Àngel Barat, i del regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega.

El descobriment de la placa commemorativa, al voltant de l’església de Santa Maria de Cererols va anar a càrrec de Josep Fàbrega, en representació de la família Fàbrega, i de l’alcalde Albert Coberó. A l’acte central de l’Any Magí Fàbrega a Cererols hi van assistir altres membres de la Corporació Municipal.

La música va ser un dels eixos principals de l’acte, amb actuacions de la Societat Coral La Llanterna, dirigida per Montserrat Fàbrega, i la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música, dirigida per Montserrat Vinadé. Les dues corals van tancar la seva participació amb la interpretació conjunta de la sardana ‘Súria’ i d’El Cant del Poble.

La celebració de l’Any Magí Fàbrega és una iniciativa de les àrees d’Alcaldia i Cultura de l’Ajuntament de Súria i de l’Associació d’Amics i Veïns de Cererols, amb el suport de la família Fàbrega i la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

L’Any Magí Fàbrega va començar el passat gener amb la inauguració de l’exposició ‘Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat’ a Cal Balaguer del Porxo, on es va poder visitar fins al mes d’abril.

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