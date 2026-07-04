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Cau una banda que va assaltar cases a Sant Fruitós, Monistrol i Olesa: actuaven amb força i violència

Hi ha set detinguts per fets que també els situen a Castelló de la Plana, Sant Sadurní d'Anoia, Caldes de Montbui i Osort, on van lligar de mans les víctimes

Set detinguts per robatoris violents i amb força en empreses i habitatge de Catalunya i Castelló de la Plana

Set detinguts per robatoris violents i amb força en empreses i habitatge de Catalunya i Castelló de la Plana

ACN

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ACN

Barcelona

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal implicat, presumptament, en dos robatoris violents amb armes de foc i cinc assalts a habitatges de Catalunya. En total hi ha set detinguts i Sant Fruitós de Bages, Monistrol de Montserrat i Olesa figuren entre les localitats on van actuar. En un dels fets, comès en un domicili d'Osor (Selva), van arribar a lligar de mans les víctimes per consumar el robatori.

La investigació es va iniciar després d'un robatori amb violència i intimidació perpetrat a les instal·lacions d'una empresa de recaptació de màquines recreatives ubicat a Castelló de la Plana. Dos individus encaputxats van accedir de matinada al recinte després de violentar la porta principal i posteriorment fer un butró per arribar a la zona d'oficines, on van estar ocults fins a l'arribada d'una empleada a primera hora del matí. En obrir l'establiment, la treballadora va ser amenaçada amb una arma de foc per obligar-la a obrir la caixa forta. Els assaltants es van apoderar de la recaptació existent i, abans de fugir, la van emmordassar i van lligar de mans amb brides.

Les indagacions desenvolupades pels investigadors van permetre identificar diversos integrants del grup criminal i detectar que la major part estaven assentats a Barcelona. Van comprovar a més que estaven implicats en un altre robatori especialment violent comès el 29 de setembre de 2025 en un habitatge situat a Osor. En aquella ocasió, quatre individus amb passamuntanyes van accedir al domicili mentre els propietaris dormien. Després de despertar-los, els van lligar i els van amenaçar amb un ganivet i una arma per obligar-los a lliurar el contingut d'una caixa forta. L'assalt es va produir un dia després que els mateixos autors haguessin intentat sense èxit entrar a l'habitatge.

A mesura que avançava la investigació, els agents van poder relacionar altres membres del grup amb diversos robatoris amb força en habitatges habitats comesos durant el desembre de 2025 a diferents localitats de la demarcació de Barcelona, entre elles Sant Sadurní d'Anoia, Olesa de Montserrat, Caldes de Montbui i Sant Fruitós de Bages. Posteriorment, els investigats també van ser vinculats amb un altre robatori amb força comès el mes de gener passat a Monistrol de Montserrat, on va ser detingut el principal investigat, que va ingressar a la presó provisional.

La investigació va permetre acreditar que no es tractava d'actuacions aïllades, sinó d'una estructura criminal organitzada, amb un nucli estable i diferents col·laboradors que s'incorporaven segons el tipus d'acció delictiva. Seleccionaven prèviament objectius situats a zones d'alt poder adquisitiu i feien vigilàncies abans d'actuar, coordinaven desplaçaments mitjançant vehicles vinculats a l'organització i feien servir línies telefòniques específicament per comunicar-se en temps real. A més, hi havia un clar repartiment funcional entre autors materials, vigilants, conductors i suports logístics. Els robatoris s'executaven amb rapidesa i coordinació, emprant força sobre portes i finestres, i fins i tot butrons, recorrent a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants.

Intervingudes armes simulades, joies i simbologia dels Trinitaris

Un cop identificats tots els membres d'aquesta xarxa, el 19 de juny passat es van dur a terme set registres a Barcelona (3), l'Hospitalet de Llobregat (2) i Girona (2) on es van intervenir dues armes de foc simulades, 16 rellotges d'alta gamma, diverses joies, 115 grams de cocaïna i 700 de marihuana. L'operació va culminar amb la detenció de set persones que van passar a disposició de l'autoritat judicial com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a grup criminal, dos robatoris amb violència, cinc robatoris amb força i tràfic de drogues, i dos van ingressar a la presó dos.

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Actualment la investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Els investigadors consideren que un dels arrestats exercia com a líder del grup criminal, dirigint les accions més violentes. Durant l'escorcoll del seu domicili es va intervenir abundant simbologia vinculada a la banda juvenil llatina dels Trinitaris, entre ells collarets, mocadors i anotacions amb codis i referències internes.

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