La CUP de Navàs recorre a la tercera suplent per completar el govern
Després de les baixes del mes de maig de Sara Nicolàs i Miquel Altarriba, l’executiu en minoria ha refet la seva estructura amb Laura Casafont i Arantxa Pons
L’equip de govern de la CUP de Navàs ha hagut de recórrer a la número 3 de suplents de la llista que va presentar a les eleccions del 2023 per poder completar l’executiu per al que queda de mandat, després de les dues renúncies que es van formalitzar el passat mes de maig.
Aquest divendres, el consistori navassenc ha celebrat un ple municipal de caràcter extraordinari, convocat essencialment per formalitzar la presa de possessió del càrrec de les dues noves regidores. La CUP govern a Navàs des de principi de mandat en minoria, amb 5 dels 13 regidors que componen el plenari.
El fet és que, tal com va explicar Regió7, el passat mes de maig van presentar la renúncia a l’acta de regidors, en un marge de deu dies, Sara Nicolàs Ibàñez i Miquel Altarriba Roca. A més, Altarriba no havia estat regidor des de principi de mandat, sinó que ja havia entrat al ple municipal de l’Ajuntament navassenc per una altra renúncia, la de David Riba Terés, que va renunciar a l’acta el gener del 2024, quan encara no feia un any de la constitució del consistori.
Aquesta situació obligava a que, per suplir les baixes, la formació hagués de recórrer a, com a mínim, els números 7 i 8 de la candidatura amb la qual la CUP va concórrer a les eleccions de fa tres anys. En aquest cas, els hauria correspost agafar el relleu per ordre de llista, a Laura Casafont Cendra (número 7) i Helga Iglesias Porta (8). El fet és que Casafont sí que ha estat una de les dues regidores que ha assumit la responsabilitat per al que queda de mandat, però l’altra persona que ha agafat l’acta és Arantxa Pons Echalecu, que a la llista de fa tres anys anava de tercer suplent. Entremig, per tant, han renunciat a l’acta 6 candidats titulars i dos més suplents.
Laura Casafont assumeix les regidories d’Educació, Cultura i Joventut (i tercera tinença d’alcaldia), mentre que Arantxa Pons assumirà les de Residència, Drets socials, Igualtat, Feminismes, Participació i el nucli de Palà de Torroella (i quarta tinença d’alcaldia).
Tot plegat fa que l’executiu de la CUP, que lidera l’alcalde Jaume Casals ‘Tai’, hagi d’afrontar l’última recta del mandat (ara just falta menys d’un any per a les pròximes eleccions municipals) amb gairebé la meitat de l’equip renovat.
La CUP ja va anunciar públicament a principi de juny del 2023, poc després de les eleccions i abans de formació del nou Ajuntament, la seva voluntat de governar en minoria a Navàs. El pas per les urnes va fer dels cupaires primera força amb un regidor més que ERC (4), formació amb la qual havien compartit govern i havien alternat alcaldia durant el mandat anterior, després que a les eleccions del 2019 els separessin només 3 vots (1.170 la CUP i 1.167 Esquerra). ERC, per tant, és el partit majoritari a l’oposició, que completen el PSC (2 regidors) i Junts (també 2).
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