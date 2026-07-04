Montserrat és exemple de reducció de consum d’aigua i energia com a destí turístic
El conseller d’Empresa i Treball ha fet balanç des del monestir de les línies d’ajuts per a la transformació sostenible d’allotjaments turístics
Montserrat és un dels allotjaments turístics que ja ha fet passos endavant en la reducció de consums d’aigua i energia. El departament d’Empresa i Treball, a través de la direcció general de Turisme, ha impulsat la transformació sostenible d’establiments d’allotjament turístic amb la dotació de més de 21 milions d’euros a projectes d’estalvi i reutilització d’aigua i d’eficiència energètica i economia circular.
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha fet balanç d’aquests ajuts durant una visita aquest dissabte al matí als apartaments Cel·les Abat Marcet, a Montserrat, que ha rebut subvencions de les dues línies. En total, s’han finançat 156 projectes d’allotjaments turístics arreu de Catalunya: 64 d’eficiència energètica i 92 d’estalvi d’aigua. Aquests projectes s’hauran executat entre gener de 2023 i desembre de 2026.
Les actuacions subvencionades permetran reduir prop d’un 20 % el consum d’aigua, així com una reducció superior al 51 % del consum d’energia
La línia d’ajuts per a l’estalvi i la reutilització de l’aigua, finançada amb recursos de l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), ha beneficiat 92 projectes corresponents a 86 empreses. Amb una dotació de 6,29 milions d’euros, ha mobilitzat una inversió de 14,4 milions d’euros que permetrà reduir prop d’un 20% el consum d’aigua dels establiments beneficiaris, gràcies a la incorporació de sistemes d’estalvi, reutilització i monitoratge del consum.
Paral·lelament, la línia d’eficiència energètica i economia circular, finançada amb 15 milions d’euros dels fons Next Generation EU, ha permès impulsar 64 projectes amb una inversió global de 30,7 milions d’euros. Les actuacions inclouen la rehabilitació energètica dels edificis, la renovació de sistemes tèrmics amb energies renovables i la millora de l’eficiència de la il·luminació, amb una reducció prevista superior al 51% del consum d’energia primària no renovable.
El conseller ha destacat a Montserrat que «el nostre compromís és fer un turisme millor i això passa necessàriament per fer-lo més sostenible. Aquestes actuacions demostren que la sostenibilitat és una variable clau en les inversions estratègiques per reforçar la competitivitat del sector turístic català a mitjà termini».
Una doble aposta
Les dues línies d’ajuts permeten millorar la gestió de dos recursos clau dels allotjaments turístics: l’aigua i l’energia.
En el cas de l’aigua, les actuacions són especialment rellevants en context de sequera i estrès hídric, ja que permetran reduir el consum de manera significativa, així com les emissions associades al cicle integral de l’aigua, estimades en prop de 79 tones anuals de CO₂. Alhora, reforcen la capacitat d’adaptació del sector al canvi climàtic, en reduir-ne la vulnerabilitat davant del risc de manca de disponibilitat del recurs hídric.
Pel que fa a l’energia, els projectes permetran evitar anualment més de 12.600 tones de CO₂ gràcies a la reducció del consum i a la incorporació d’energies. En aquest sentit, el sector contribueix a la mitigació del canvi climàtic mitjançant la disminució del consum d’energies no renovables i l’impuls de la generació d’energia a partir de fonts renovables.
Un model turístic més sostenible
Els projectes arriben a totes les demarcacions catalanes i beneficien establiments de costa, interior i muntanya, contribuint a estendre la transformació sostenible del sector arreu del territori.
Les inversions tenen, a més, un impacte estructural, ja que s’executen en edificis amb una llarga vida útil. Això garanteix que els beneficis en termes d’estalvi de recursos, reducció d’emissions i competitivitat dels establiments es mantinguin en el temps.
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