Montserrat és el gran imant per als portals d'experiències turístiques
Un estudi mostra que els usuaris dels principals portals puntuen amb un 9,33 les activitats de la província de Barcelona, i el Bages i Monistrol són la comarca i el municipi amb més presència
Montserrat és el gran pol d’atracció de les experiències turístiques a Barcelona, i amb ell posa sobre el mapa Monistrol. No és una hipòtesi o suposició, sinó que ho reflecteix l’avançada d’un estudi de la Diputació de Barcelona, del qual se’n donaran tots els detalls aquest dilluns. L’estudi parteix de la base de la valoració que obtenen les propostes turístiques de la província de Barcelona als principals portals d'experiències en línia. Valoració que, en conjunt, és de 9,33 sobre 10. S’han analitzat prop de 150.000 opinions sobre més de 1.400 activitats comercialitzades a través de sis grans plataformes digitals.
L'estudi, encarregat per la Diputació a la consultora de màrqueting turístic Vivential Value, analitza l’oferta d’activitats de les comarques de Barcelona a sis grans plataformes de comercialització d’experiències: Viator, Atrápalo, GetYourGuide, Fent País, Tiqets i Civitatis.
I un dels aspectes més rellevants és que 8 de cada 10 activitats de la província presents en aquestes plataformes estan relacionades amb Montserrat. El Bages, per tant, és la comarca amb més presència, tant en volum d’experiències (27%) com de ressenyes (62%). La segueixen el Baix Llobregat (15%) i l’Alt Penedès (13%). I, tibat per aquest motor del monestir, per municipis, Monistrol de Montserrat lidera el rànquing amb un 19%, seguit del Prat de Llobregat (10%), seu de l’aeroport, i Sitges (8%).
Pel que fa a temàtiques, les activitats culturals destaquen per volum, amb el 19% de l’oferta, i per nombre de ressenyes (el 34%), mentre que la gastronomia (15%) té un pes notable. De fet, la meitat de les activitats del Top-10 inclouen experiències vinculades amb el món del vi. La majoria de les propostes de la província obtenen valoracions per sobre del 9 entre els usuaris. L’estudi revela que tot i que les experiències enogastronòmiques són valorades amb un 8,82, la valoració salta per sobre del 9,50 quan es combina amb altres recursos.
Sobre el preu, més de la meitat de les activitats costen menys de 100 euros i una de cada tres no arriba als 50. Tot i això, el preu mitjà se situa en 172 euros perquè l'oferta inclou experiències prèmium i rutes de diversos dies que poden arribar als 5.000 euros.
Noves oportunitats
La informació recollida en aquest estudi servirà a la Diputació de Barcelona per detectar noves oportunitats i àmbits de millora que contribueixin a posicionar l’oferta d’experiències turístiques de les empreses de la demarcació de Barcelona.
En aquest sentit, després de la presentació de l’estudi, la corporació organitza la jornada de comercialització ‘Connectant Experiències’. 20 empreses del sector turístic de la província de Barcelona que volen millorar la seva presència en aquest tipus de canal o bé iniciar-s'hi per primera vegada tindran l'ocasió d'entrevistar-se cara a cara amb plataformes de comercialització d’experiències per explorar noves oportunitats.
La jornada s’emmarca en el Cercle de Turisme, la plataforma de la Diputació de Barcelona que treballa conjuntament amb els empresaris i les destinacions de les comarques de Barcelona per realitzar accions de màrqueting turístic efectives i coordinades. El seu objectiu és generar negoci turístic, ocupació i desenvolupament econòmic sostenible amb la màxima eficiència. Per aconseguir-ho, el Cercle de Turisme treballa en tres línies: compartir coneixement, incentivar la relació entre empresaris i destinacions i dur a terme accions de promoció. Hi participen més de 400 empreses, ens públics i destinacions turístiques de la província.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
- Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar el barri de la Balconada i la residència l'Onada
- Pedro Martínez: 'El Madrid ha fet al València el mateix que el València va fer al Manresa, club al qual estimo molt
- L’Ajuntament adverteix que sancionarà més per passar de 30 km/h a Manresa
- Manresa nodreix Aliança Catalana a Vic
- La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada