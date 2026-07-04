Sant Fruitós de Bages incorpora l'hereuet i la pubilleta en l'inici de la Festa Major
La proclamació del nou pubillatge dona el tret de sortida a un divendres protagonitzat pel concert de Miki Núñez
L.G.
Sant Fruitós de Bages va donar el tret de sortida a la seva Festa Major d'Estiu amb la proclamació del pubillatge del municipi per aquest 2026. La gran novetat d'enguany és la incorporació del pubillatge infantil, amb les figures de la pubilleta i l'hereuet. Lola Racero va ser escollida com a pubilleta Ernest Vall és el nou hereuet del municipi.
A més, l'acte va servir per fer el relleu del pubillatge adult. Iratxe González és la nova pubilla, en substitució d'Aina Rosas, mentre que l'actual hereu, Aniol Torreblanca, va passar el testimoni a Àlex Bosch. L'acte va comptar amb les actuacions de l'Esbart Som Riu d'Or i dels Geganters de Sant Fruitós.
Durant el vespre, també es va dur a terme la Festa Andalusa, amb l'actuació del Cuadro Flamenco Lourdes Jiménez i els quadres de ball Puro Arte, Aire Flamenco, Al Compás de mis tacones, Hechizo, Latidos del Sur i Flamenkitas. A continuació, hi va haver el concert del Grup Masamadre.
Ja ben entrada la nit, el Cobert de la Màquina de Batre va omplir-se de gom a gom pel concert de l'egarenc Miki Núñez, que va repassar els seus millors èxits, des dels més recents, com "Gelat" o "Televisió", fins els més històrics, com "Escriurem" o el eurovisiu "La Venda". Van tancar la nit el grup de versions Band the Cool.
Aquesta nit de dissabte tornarà a ser un dels moments àlgids de la festa amb Studio 54, tribut a la música disco que farà reviure els grans èxits de les dècades dels setanta i vuitanta. Tot seguit, la DJ Mina Ritz, una de les artistes emergents amb més projecció internacional, posarà el punt final a la jornada amb una sessió carregada de ritme, llum i efectes visuals.
La jornada de demà estarà marcada per les activitats més tradicionals, amb la missa a l’església de la Sagrera, la ballada de sardanes amb la Cobla Manresa i el vermut popular. A la tarda i al vespre, l’Orquestra Venus protagonitzarà el concert i el ball de Festa Major al Cobert de la Màquina de Batre.
Dilluns arribarà la cloenda amb el tradicional sopar de carmanyola i l’espectacle d’humor d’en Peyu. L’humorista presentarà ‘La niña bonita’, un muntatge participatiu que combina teatre, improvisació i humor per fer gaudir públic de totes les edats.
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