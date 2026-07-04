Sant Vicenç ha donat de baixa prop de 500 empadronaments irregulars en un any
És el període que fa que està en vigor l’ordenança municipal que ho regula, i es tracta de persones que «no han acreditat residència efectiva al municipi»
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha desempadronat en l’últim trimestre (d’abril a juny) un total de 21 persones que s’havien inscrit de manera irregular. Amb aquesta xifra, són ja al voltant de 500 els que el consistori bagenc ha donat de baixa des que va aprovar l’ordenança que fa possible aquestes revisions per combatre el que qualifica de frau en l’empadronament. Aquests últims 21 són el resultat de visites fetes per la Policia Local a un total de 14 domicilis del poble per comprovar sobre el terreny si la residència declarada i que dona dret a aquest empadronament és real o fictícia. Aquesta setmana se n’ha fet balanç en la Comissió del Padró, que es reuneix periòdicament per analitzar-ne els resultats.
Són unes 500 (a l’octubre, quan se’n va fer un primer balanç, eren 384) les persones donades de baixa des que va entrar en vigor l’ordenança que l’Ajuntament va aprovar específicament contra el frau en l’empadronament, una mesura impulsada per l’equip de govern i aprovada pel ple municipal amb l’objectiu, tal com va exposar en el seu moment l’equip de govern (Junts), de «preservar la veracitat del cens i assegurar una distribució justa dels recursos públics». Les prop de 500 persones que han estat desempadronades ho han estat pel fet de no acreditar residència efectiva al municipi.
L’ordenança va néixer com a resposta a l’increment de casos d’inscripcions fraudulentes que ja es van anar detectant fa un parell d’anys i que, segons es va exposar quan es va presentar, «distorsionaven el cens municipal i generaven un ús indegut dels serveis públics».
Es tracta de persones que per empadronar-se declaren que viuen en habitatges que, en la majoria de casos acaba donant un nombre molt elevat de residents. Per aquest motiu s’hi fan visites d’agents policials, i en moltes ocasions s’ha constatat i determinat que, realment, persones que han declarat que hi viuen, en realitat no ho fan, però aquest pas els ha permès en primera instància empadronar-se.
Es va aprovar el desembre del 2024, però amb tota la tramitació no es va començar a aplicar fins uns mesos més tard. Quan es va presentar (dies abans de ser aprovada pel ple municipal), l’alcalde santvicentí, Dani Mauriz, en va argumentar la conveniència i necessitat perquè ja en aquell moment es tenien detectats una seixantena de domicilis on constaven 7 o més persones registrades i que tenien indicis de gent que cobrava per empadronar. La normativa municipal, que permet revisar els domicilis on consten més de 6 persones, pretén evitar que organitzacions o persones s’enriqueixin «de manera fraudulenta» a través de l’empadronament i preveu sancions de fins a 3.000 euros.
S’exposa que aquestes situacions d’empadronaments fraudulents i altres irregularitats distorsionen la realitat demogràfica del municipi i generen desequilibris. Quan es va presentar l’ordenança, Mauriz també va destacar que «ens neguem a acceptar aquestes il·legalitats manifestes, que només serveixen per afavorir organitzacions o persones que s’enriqueixen de manera fraudulenta», i que el reglament era l’eina per contrarestar «aquests grups s’aprofiten de les persones, guanyant diners i generant una economia totalment il·lícita, mentre perjudiquen el teixit social i, fins i tot, la mateixa persona empadronada».
La Comissió de Padró és un òrgan tècnic encarregat d’analitzar les dades, estudiar els casos i proposar mesures correctores.
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