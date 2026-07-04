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S'encèn un segon foc a Sant Vicenç de Castellet, a prop de la zona que es va incendiar ahir

Aquesta tarda ha cremat un marge al costat de l'escola Puigsoler, però els Bombers l'han apagat en poca estona i no ha provocat afectacions majors

El segon foc s'ha encès en una zona propera a la que va quedar afectada la tarda d'aquest divendres

El fum de l'incendi que va cremar unes dues hectàrees aquest divendres a Sant Vicenç

El fum de l'incendi que va cremar unes dues hectàrees aquest divendres a Sant Vicenç / David Bricollé

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un segon foc s'ha declarat a Sant Vicenç de Castellet menys de 24 hores després de l'incendi que va cremar dues hectàrees i va obligar a confinar el barri de la Balconada i la residència l'Onada, la tarda d'aquest divendres. El d'avui s'ha declarat pels volts de les 3 h de la tarda en un marge al costat de l'escola Puigsoler, en una zona pròxima a l'àrea afectada pel foc. En aquest cas, però, els Bombers de la Generalitat l'han pogut extingir en poca estona i no ha provocat afectacions majors.

L'incendi d'aquest divendres, que es va declarar poc després de les 6 de la tarda a prop del camí de les Roques Altes, al camí de Vallhonesta, ja està controlat. En total, es van mobilitzar 17 mitjans terrestres i dos d'aeris que van sumar una cinquantena d'efectius.

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