Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
Les flames van afectar un camp de conreu, una illa de vegetació forestal i els marges de la C-16
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dissabte i la matinada de diumenge en dos incendis de vegetació amb menys de quatre hores de diferència a Sant Fruitós de Bages. Entre tots dos han afectat uns 1.500 metres quadrats de terreny.
El primer avís es va rebre a les 21.34 hores per un foc al camí de Viladordis. Fins al lloc s'hi van desplaçar tres dotacions, que van treballar per extingir un incendi que va cremar uns 500 metres quadrats de camp de conreu i una illa de vegetació forestal. El foc es va extingir ràpidament i es va evitar que cremes cap a la massa boscosa.
Quatre hores més tard, a la 1.33 de la matinada, els Bombers van rebre un segon avís per un incendi al costat de la C-16, a tocar de l'antiga discoteca Menfis. En aquest cas, el foc va afectar aproximadament 1.000 metres quadrats de vegetació abans de poder ser controlat i extingit.
Aquests dos focs arriben en un context de màxim risc d'incendi forestal a bona part del país.
Subscriu-te per seguir llegint
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Creix la frustració d’elits econòmiques i partits pel domini d’Aliança a les xarxes
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
- La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
- Erika Arellano, veneçolana resident a Manresa: “La meva cosineta té tanta por que no es vol treure les sabates per anar a dormir”