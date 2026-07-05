Mig miler de persones participen a la represa de les enramades de Santpedor
El sopar popular ha estat l’acte més multitudinari d'una festa que no se celebrava des de feia dues dècades
M.M.A.
Més de 500 persones han participat en els diversos actes d’aquest cap de setmana a les enramades de Santpedor, en la primera edició que se’n fa vint anys després de les últimes, promogudes per la reactivada associació de veïns del nucli antic. L’acte més multitudinari va ser el sopar popular que es va fer dissabte a la plaça dels Ases (el nom amb què es coneix popularment la plaça de la Generalitat), que va aplegar més de 200 persones entre els entaulats i els qui es van animar després de les postres amb el ball del discjòquei Roger Jofre.
Els que van quedar més esgarrifats van ser les 150 persones que van assistir a la ruta fosca, un recorregut guiat pels carrers del centre històric en què es van representar escenes teatralitzades en racons tenebrosos. Entre els episodis foscos de la història del municipi, s’hi va reproduir l’execució a la forca de les bruixes Jerònimes a la plaça Gran U d’Octubre, l’expulsió dels jueus, a qui s’acusava dels estralls que va fer la pesta negra, i la persecució d’un lladre enxampat en flagrant delicte a l’Església i que el sometent va assassinar a la font de les Escales.
Entre l’elenc d’actors hi havia l’alcalde, Agustí Comas, que va interpretar el paper d’Esteve Corominas, un veí acusat de bruixeria que va fugir per evitar el judici, i també el cap de l’oposició, Daniel Davins, actuant com a vilatà que increpava els jueus.
El programa d’actes s’ha completat amb dos d’infantils, amb la tarda de jocs de fusta dissabte a la plaça Gran i l’espectacle de Lluís Pinyot i la Tremenda Banda divendres a la plaça de l’Església, que va donar el tret de sortida a les enramades amb un pregó en què les reivindicava com una iniciativa per “reconnectar” entre els veïns del carrer i no amb les pantalles i va reconèixer la feinada dels voluntaris del nucli antic per a l’organització de la festa i la preparació de la decoració dels carrers.
Els més matiners van participar dissabte a la sessió matinal de Tai Txi al pati de cal Clarassó. Les enramades es tancaven aquest diumenge al vespre amb el bikibingo musical, que combinava una biquinada amb un bingo musical amenitzat pel casal de Ca la Teia a la plaça dels Ases.
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