Sant Vicenç viu un pletòric pròleg de festa major al carrer
La trobada de gegants, amb una quinzena de colles, l’actuació de l’escola de dansa de l’Esbart, la cercavila de percussió dels PiKbé i el sopar popular van propiciar una potent arrencada
Regió7
Sant Vicenç de Castellet ha viscut un pròleg de festa major molt semblant a una jornada central. Cinc propostes que es van succeir i, en alguns moments, coincidir en el temps van propiciar una tarda-vespre de dissabte de gent al carrer i animació contínua al centre del poble, al voltant de la cultura popular.
La trobada de gegants, una de les més grans en participació en els últims anys; la Marató de Country; l’espectacle de cloenda de la temporada de l’escola de dansa de l’Esbart i el recorregut de la formació de percussió PiKbé pels carrers de Sant Vicenç, seguida d’un sopar popular organitzat pel Club Natació Castellet van oferir un potet tret de sortida no oficial a la festa major, que tindrà el punt àlgid el cap de setmana vinent, però que proposa actes per a deu dies.
La 32a trobada de gegants va ser especialment reeixida, ja que després que l’any passat s’hagués de suspendre per l’amenaça de pluja, enguany hi han pres part una quinzena de colles vingudes d’arreu de Catalunya. La cercavila va transcórrer pels principals carrers i places del nucli antic, amb inici i final a la plaça de l’Onze de Setembre, passant i connectant també per la de l’Ajuntament i la d’Anselm Clavé. La part final de la trobada va consistir en una entrada de presentació de cadascuna de les colles participants, amb la de Sant Vicenç fent-los el passadís com a amfitriona, el ball dels Barons de Sant Vicenç (Vals de Castellet) i una ballada final conjunta que es va anar perllongant. La mateixa plaça va acollir el sopar de la trobada.
Mentre els gegants feien el seu recorregut pel centre del poble, els infants de l’escola de dansa de l’Esbart Dansaire Santvicentí ja van iniciar les seves actuacions a l’escenari muntat a la plaça de l’Ajuntament. I, un cop acabat, aquest mateix espai va servir d’inici del recorregut de la formació de percussió PiKbé, també pels carrers del centre, la qual cosa permetia que el públic s’anés connectant a les diferents propostes. La cloenda d’aquesta pre-festa s’ha fet amb un sopar popular, també a la plaça de l’Ajuntament, organitzat pel Club Natació Castellet, que enguany s’ha animat amb salsa i batxata i la sessió de DJ Nando_ds.
D’aquesta arrencada festiva cal destacar que aquest dilluns a les 10 del vespre es farà el correfoc infantil, amb una primera escenificació pirotècnica a la plaça de l’Onze de Setembre, i després amb un petit recorregut de carretilles pels carrers més pròxims. Aquest esdeveniment era el que havia d’obrir la pre-festa, divendres al vespre, però es va decidir ajornar a conseqüència de l’incendi que aquell dia hi va haver als afores del poble.
Així, aquest dilluns el correfoc s’afegirà a l’arrencada formal de la festa major infantil, amb el pregó a càrrec de la Colla de Geganters i el concert del grup d’animació infantil Ai Carai! Dimarts hi haurà tallers d’estiu i jocs tradicionals, dimecres la festa de l’escuma i dijous l’espectacle familiar Camelva, de la Cia. Campi Qui Pugui.
A partir d’aquí, divendres arrencaran els quatre dies centrals, que tindran en els concerts de Miki Núñez, el mateix divendres 10 de juliol a la plaça de l’Onze de Setembre a mitjanit, i el del grup Electrobacasis, el diumenge 12 de juliol al mateix espai, dos dels plats forts. Una festa en la qual, a banda de les dues propostes musicals esmentades, tindrà sobretot el protagonisme de les entitats locals, promotores d’esdeveniments amb una llarga trajectòria, com per exemple el correfoc de divendres a la nit, amb més de quatre dècades de recorregut.
Prèviament, la primera jornada oficial de la festa major santvicentina inclourà la cercavila i la proclamació del pubillatge, el pregó a càrrec d’ASVICAF (entitat dedicada al maquetisme del món ferroviari), amb motiu del seu 25è aniversari, i del director general de Rodalies de Catalunya, el santvicentí Òscar Playà. El concert de Miki Núñez es completarà amb l’actuació de Coco i de DJ Creuss.
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