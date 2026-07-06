Una avaria torna verda la piscina gran de Balsareny
El problema ha obligat a clausurar el vas i se suma a les queixes dels veïns per la neteja de l'interior de les piscines
L'Ajuntament de Balsareny s'ha vist obligat a tancar el vas gran de les piscines municipals durant aquest matí després que els usuaris es trobessin que l'aigua de la piscina tenia un color verdós i tèrbol. Malgrat això, el recinte ha seguit obert, ja que les piscines mitjana i petita i la zona de gespa ha seguit oberta, i només s'ha hagut de clausurar la piscina afectada. Des del consistori s'espera poder-la reobrir demà.
Consultat per aquest diari, l'alcalde de Balsareny, Isidre Viu, ha explicat que el motiu del color verdós de la piscina es deu al fet que «les bombes de recirculació s'han parat durant la nit, i això ha causat que el clor i altres productes per la neteja de la piscina no s'hagin subministrat correctament». Viu ha assegurat que «les diverses analítiques que s'han fet han mostrat que l'aigua està correcta, té tots els barems en ordre, i l'empresa responsable del manteniment ens ha dit que era segur banyar-se», però des del consistori han vist millor la possibilitat de tancar-la, «per l'impacte visual», fins que es pogués resoldre l'inconvenient i l'aigua tornés a tenir un color normal.
Aquest fet s'ha sumat a diverses queixes des de fa uns dies per l'estat dels vasos de la piscina. La piscina va obrir el dia 13 de juny i, després d'uns dies sense incidències, alguns veïns van començar a denunciar que l'interior de les piscines estaven brutes, amb sorra i pèls. Segons Viu, això s'ha degut al fet que el netejafons, que és propietat de l'ajuntament, s'ha avariat i, mentre l'empresa encarregada del manteniment no ha pogut disposar d'un altre aparell per netejar-les, hi ha hagut algunes incidències relacionades la brutícia.
Tanmateix, l'alcalde ha assegurat que aquesta problemàtica també està resolta. «Se'ns han encavalcat aquests dos problemes. Però ara, el tema del netejafons ja està resolt, i el problema relacionat amb les bombes de recirculació és puntual. Des que havíem obert no havia passat».
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