La calor extrema colpeja el Bages: Artés arriba als 40,1 °C i dimarts i dimecres encara serà pitjor
Els termòmetres s'han enfilat per sobre dels 39 graus en bona part de la comarca, amb Artés registrant la novena dada més alta de totes les estacions del Meteocat
El segon dia de l'onada de calor que afecta Catalunya ja fet enfilar els termòmetres per sobre dels 39 graus en bona part del Bages. Artés, amb una màxima de 40,1ºC, ha registrat la novena dada més alta de totes les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), temperatura que s'ha assolit a les 15.06 h. A Sant Salvador de Guardiola i a Cardona s'ha arribat als 39,5 ºC i a Castellnou de Bages, als 39ºC. Quant a Manresa, que té l'estació dins la xarxa de l'Agència Estatal de Meteorologia, la màxima ha estat de 38.5ºC.
S'espera que l'onada s'allargui fins dijous. Aquest dimarts seguiran pujant, tornant a rondar els 40ºC a la Catalunya central, així com a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu Occidental, com a prèvia d'un pic que hauria d'arribar dimecres.
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