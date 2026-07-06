Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aliança CatalanaTour de França a BarcelonaCarrer GuimeràTerapeuta dels AndicSegona onada de calorMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

No es descarta la intencionalitat en el foc de Sant Vicenç de Castellet de divendres

Els Agents Rurals segueixen investigant les possibles causes del foc que va obligar a confinar el barri de la Balconada i la residència d'avis

El fum de l'incendi que va cremar unes dues hectàrees aquest divendres a Sant Vicenç

El fum de l'incendi que va cremar unes dues hectàrees aquest divendres a Sant Vicenç / David Bricollé / Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

Els Agents Rurals segueixen investigant les causes de l'incendi que divendres va calcinar unes 3 hectàrees de bosc a Sant Vicenç de Castellet, a la zona entre el barri de la Balconada i la residència d'avis. Per ara, la versió oficial que donen els encarregats de trobar l'origen del foc és que "només es descarten les causes naturals". Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra treballen en la investigació.

L'incendi es va declarar divendres als volts de les sis de la tarda, i va cremar unes 2 hectàrees d'arbres i rostolls. L'intens fum que desprenien les flames van obligar a demanar el confinament de la Residència d'Avis, molt propera a la zona, i també del barri de la Balconada de Sant Vicenç. L'incendi, que es va poder controlar pels volts de les 9 de la nit, va mobilitzar 17 mitjans terrestres i dos d'aeris, que van sumar una cinquantena d'efectius. La superfície cremada, segons dades oficials dels Agents Rurals, va acabar sent de 2,94 hectàrees.

Notícies relacionades

És dona la circumstància que dissabte, coincidint amb les hores de màxima insolació, les 3 de la tarda, es va originar un altre foc a la zona, en aquest cas en un marge de l'escola Puigsoler, a tocar de l'edifici de la residència. Afortunadament, aquest segon foc no va revestir de major importància.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
  2. Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
  3. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
  4. «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
  5. Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
  6. «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
  7. Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
  8. Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès

No es descarta la intencionalitat en el foc de Sant Vicenç de Castellet de divendres

No es descarta la intencionalitat en el foc de Sant Vicenç de Castellet de divendres

L’abans i el després de l’incendi de les Gavarres: així han quedat les 2.400 hectàrees afectades

Navarcles demana disposar de tres parades de bus a Manresa en serveis clau

Navarcles demana disposar de tres parades de bus a Manresa en serveis clau

Una avaria torna verda la piscina gran de Balsareny

Una avaria torna verda la piscina gran de Balsareny

La Federació Catalana de Futbol rebutja una sol·licitud de 165 directors esportius demanant que el Luca, de Castellnou, pugui jugar amb l'equip sub-9

La Federació Catalana de Futbol rebutja una sol·licitud de 165 directors esportius demanant que el Luca, de Castellnou, pugui jugar amb l'equip sub-9

La navarclina Mònica Castro ja ha rebut el seu tercer trasplantament de ronyó: «N'he passat tantes que he après a conviure-hi»

La navarclina Mònica Castro ja ha rebut el seu tercer trasplantament de ronyó: «N'he passat tantes que he après a conviure-hi»

L’OCDE assenyala la desigualtat socioeconòmica com el gran desafiament de l’educació a Catalunya

L’OCDE assenyala la desigualtat socioeconòmica com el gran desafiament de l’educació a Catalunya

El festival de globus rep dimecres la cinquantena de pilots de l'edició número trenta

El festival de globus rep dimecres la cinquantena de pilots de l'edició número trenta
Tracking Pixel Contents