No es descarta la intencionalitat en el foc de Sant Vicenç de Castellet de divendres
Els Agents Rurals segueixen investigant les possibles causes del foc que va obligar a confinar el barri de la Balconada i la residència d'avis
Els Agents Rurals segueixen investigant les causes de l'incendi que divendres va calcinar unes 3 hectàrees de bosc a Sant Vicenç de Castellet, a la zona entre el barri de la Balconada i la residència d'avis. Per ara, la versió oficial que donen els encarregats de trobar l'origen del foc és que "només es descarten les causes naturals". Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra treballen en la investigació.
L'incendi es va declarar divendres als volts de les sis de la tarda, i va cremar unes 2 hectàrees d'arbres i rostolls. L'intens fum que desprenien les flames van obligar a demanar el confinament de la Residència d'Avis, molt propera a la zona, i també del barri de la Balconada de Sant Vicenç. L'incendi, que es va poder controlar pels volts de les 9 de la nit, va mobilitzar 17 mitjans terrestres i dos d'aeris, que van sumar una cinquantena d'efectius. La superfície cremada, segons dades oficials dels Agents Rurals, va acabar sent de 2,94 hectàrees.
És dona la circumstància que dissabte, coincidint amb les hores de màxima insolació, les 3 de la tarda, es va originar un altre foc a la zona, en aquest cas en un marge de l'escola Puigsoler, a tocar de l'edifici de la residència. Afortunadament, aquest segon foc no va revestir de major importància.
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