L’onada de calor fa anul·lar per segon cop el correfoc infantil de Sant Vicenç
L’acte havia de tenir lloc divendres, però es va suspendre per l’incendi que hi va haver al poble a la tarda, i s’havia reprogramat per a l’inici de la festa major infantil
Regió7
Aquest dilluns tampoc no podrà ser. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i la Colla de Geganters s’han vist obligats a suspendre la celebració, avui, del correfoc infantil a causa de l’episodi d’onada de calor i del risc extrem d’incendi que aquesta situació comporta, segons s’ha anunciat aquest migdia.
Es dona la circumstància que aquesta és la segona anul·lació que pateix, perquè aquest esdeveniment, ja molt consolidat al poble, s’havia de celebrar divendres passat, 3 de juliol, dins dels actes de la prèvia de festa major. Però l’incendi que es va declarar aquell dia a última hora de la tarda en una zona forestal pròxima al poble va fer que se suspengués i es va decidir traslladar-lo a aquest dilluns a les 10 de la nit per complementar l’arrencada de la festa major infantil. Ara caldrà veure si es posa en una nova data.
La resta d’actes previstos per a avui, com són el pregó de la infantil a càrrec de la Colla de Geganters i un espectacle d’animació infantil amb Ai carai! sí que es mantenen.
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
- Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
- Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès