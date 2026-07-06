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L’onada de calor fa anul·lar per segon cop el correfoc infantil de Sant Vicenç

L’acte havia de tenir lloc divendres, però es va suspendre per l’incendi que hi va haver al poble a la tarda, i s’havia reprogramat per a l’inici de la festa major infantil

Una imatge del correfoc infantil de l'any passat

Una imatge del correfoc infantil de l'any passat / ARXIU PARTICULAR

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Regió7

Sant Vicenç de Castellet

Aquest dilluns tampoc no podrà ser. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i la Colla de Geganters s’han vist obligats a suspendre la celebració, avui, del correfoc infantil a causa de l’episodi d’onada de calor i del risc extrem d’incendi que aquesta situació comporta, segons s’ha anunciat aquest migdia.

Es dona la circumstància que aquesta és la segona anul·lació que pateix, perquè aquest esdeveniment, ja molt consolidat al poble, s’havia de celebrar divendres passat, 3 de juliol, dins dels actes de la prèvia de festa major. Però l’incendi que es va declarar aquell dia a última hora de la tarda en una zona forestal pròxima al poble va fer que se suspengués i es va decidir traslladar-lo a aquest dilluns a les 10 de la nit per complementar l’arrencada de la festa major infantil. Ara caldrà veure si es posa en una nova data.

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La resta d’actes previstos per a avui, com són el pregó de la infantil a càrrec de la Colla de Geganters i un espectacle d’animació infantil amb Ai carai! sí que es mantenen.

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