L'Ajuntament de Cardona reobre els aparcaments del Rastrillo després de les obres d’emergència
El consistori reclama ara a la Diputació una solució definitiva per a la reconstrucció del mur que es va esfondrar el gener
L'Ajuntament de Cardona ha reobert el tram d'aparcaments situat a l'avinguda del Rastrillo, després de finalitzar les obres d'emergència executades arran de l'esfondrament parcial del mur de la falda del Castell, arran del temporal que va caure a final de gener.
La reobertura s’ha dut a terme, segons fonts municipals, un cop completats els treballs de consolidació de la zona i després que els serveis tècnics hagin verificat que «es compleixen les condicions necessàries de seguretat» per restablir tant l'estacionament com la mobilitat en aquest punt d'accés al municipi.
L'actuació d'emergència ha permès garantir l'estabilitat immediata de l'àmbit afectat mentre, de manera paral·lela, s'han dut a terme els estudis geotècnics, hidrotècnics i de peritatge destinats a determinar les causes de l'esfondrament i definir la intervenció definitiva sobre el mur.
Cal replantejar la reconstrucció
Segons ha detallat el consistori, un cop finalitzats els estudis tècnics corresponents, s'ha constatat «la necessitat de redactar un nou projecte que defineixi la intervenció definitiva sobre el mur i el seu entorn», incorporant les actuacions necessàries per garantir la seva estabilitat, la integració patrimonial i la seguretat del conjunt.
L'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha remarcat que «fa molts mesos que estem treballant en aquesta situació i esperant els resultats d'uns estudis tècnics que han estat especialment complexos, però imprescindibles per disposar de totes les garanties abans d'actuar». Ara que aquest treball ja està fet i es coneixen les causes de l’esfondrament, diu Aliste, «és el moment de determinar les solucions definitives». En aquest sentit, ha exigit a la Diputació de Barcelona, com a titular, que «redefineixi el projecte inicial amb la màxima celeritat per reprendre les obres com més aviat millor».
Aliste ha remarcat que la fase d'emergència ja està resolta «i hem recuperat la seguretat i la mobilitat en aquest punt d'accés al municipi. Ara cal actuar amb la mateixa determinació per completar la reconstrucció definitiva del mur i adequar tot el seu entorn, amb una intervenció que garanteixi la seguretat, preservi el valor patrimonial del conjunt i dignifiqui una de les principals portes d'entrada a Cardona».
En aquest sentit, l'alcaldessa ha conclòs que «la ciutadania ha estat pacient durant tots aquests mesos perquè sabíem que qualsevol actuació havia d'estar sustentada en criteris tècnics rigorosos. Ara, però, és el moment d’aportar solucions, demanem a la Diputació que assumeixi el compromís de donar una resposta definitiva».
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