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Navarcles demana disposar de tres parades de bus a Manresa en serveis clau

L’ajuntament ha aprovat una moció consensuada per tots els grups que reclama tenir connexió directa amb l’hospital, la zona universitària i l’estació d’autobusos

Una de les parades directes que es demana és amb l'estació d'autobusos de Manresa

Una de les parades directes que es demana és amb l'estació d'autobusos de Manresa / DAVID BRICOLLÉ

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David Bricollé

David Bricollé

Navarcles

L’Ajuntament de Navarcles demanarà a la Generalitat una millora de les línies de bus que connecten el municipi amb Manresa que passa, essencialment, per disposar de connexió directa amb tres equipaments que consideren essencials per als seus ciutadans. D’una banda, una parada a l'Hospital Sant Joan de Déu, com a centre hospitalari de referència per als navarclins, «sense necessitat de realitzar transbords». De l’altra, una parada directa a la zona universitària de Manresa per facilitar la mobilitat dels estudiants del municipi. I la tercera, a l’estació d'autobusos de Manresa «per assegurar un enllaç ràpid, coordinat i eficaç amb la resta de línies de transport per carretera i amb la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya».

Aquesta demanda queda expressada en una moció que el consistori va aprovar per unanimitat en el darrer ple municipal, consensuada a partir de la que prèviament havies presentat els regidors d’En Comú-Podem.

L’acord recull també la demanda de realització d’un estudi de viabilitat per a la creació d'una línia de transport públic interurbà que connecti els principals polígons industrials de la comarca amb Navarcles i la resta de municipis limítrofs, «per garantir l'accés en transport públic a les persones que hi treballen».

També han acordat que quedi garantida la participació ciutadana mitjançant la creació d’una Comissió de seguiment formada pels partits polítics amb representació municipal i ciutadania que en vulgui ser partícip tant per avaluar i fer seguiment dels acords com per proposar noves accions per la millora de la mobilitat.

La moció aprovada reconeix en l’exposició de motius que hi ha hagut un impuls de la mobilitat en transport públic amb la recent implantació de les noves línies L760 i L761, les quals, diuen, «han significat un gran avenç en la comunicació interurbana del municipi, incrementant les freqüències i el nombre d'expedicions, així com l'electrificació d'aquestes línies». Tanmateix, s’hi especifica que, «tot i aquests avenços, la ciutadania de Navarcles continua tenint necessitats de mobilitat que requereixen connexions directes i ràpides amb els equipaments de referència de la comarca, evitant transbords que penalitzen el temps de viatge».

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Per aquests motius i aprofitant el marc que propicien el Decret llei 5/2026, de 28 d'abril, de mesures urgents en matèria de transport públic interurbà de viatgers per carretera i el Pla de xoc del Govern de la Generalitat per reforçar línies de bus interurbà en coordinació amb les administracions locals, els grups signants han aprovat reclamar que la planificació i reordenació de les línies de transport públic interurbà que donen servei a Navarcles incorporin de manera prioritària les millores esmentades.

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