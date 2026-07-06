Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aliança CatalanaTour de França a BarcelonaCarrer GuimeràTerapeuta dels AndicSegona onada de calorMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

Vespres a l’Era de Sant Joan ret homenatge a la rumba, amb moltes arrels al poble

Enguany s’han programat dues jornades, els divendres 10 i 17 de juliol, amb actuacions en directe

Una imatge dels Vespres a l'Era del 2024

Una imatge dels Vespres a l'Era del 2024 / ARXIU PARTICULAR

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Sant Joan de Vilatorrada

Els Vespres a l’Era ja són un clàssic a Sant Joan de Vilatorrada, en el qual l’estiu i la música formen un nexe d’unió. Sota l’organització de l’entitat Vilatorrats, enguany se n’han programat dos dies.

El primer, que tindrà lloc aquest divendres, 10 de juliol, estarà dedicat a la rumba, i destaquen que serà una nit no només de música, sinó també «de memòria, d’orgull i d’emoció». I és que, tal com apunten Sant Joan de Vilatorrada ha vist néixer alguns d’aquests artistes i formacions que aquesta vetllada tornarà a reunir. Serà de 9 del vespre a quarts de 2 de la matinada al pati de l’Escola de Música.

Vespres a l’Era tindrà continuïtat el divendres posterior, 17 de juliol, en el mateix espai, amb un doble concert. A les 10 actuarà Ainoa Blanco, cantant i compositora que combina pop, flamenc, rumba i sons llatins, amb temes propis, versions i adaptacions de grans èxits.

A mitjanit passarà el relleu a Kiko Medicina, artista que destaca per un directe fresc i enèrgic, amb una proposta que barreja rumba, mestissatge, pop i ritmes festius.

Notícies relacionades

Tots dos dies l’entrada és lliure i hi haurà servei de bar i entrepans per sopar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
  2. Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
  3. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
  4. «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
  5. Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
  6. «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
  7. Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
  8. Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès

Vespres a l’Era de Sant Joan ret homenatge a la rumba, amb moltes arrels al poble

Vespres a l’Era de Sant Joan ret homenatge a la rumba, amb moltes arrels al poble

Pogacar remata al Capcir la seva primera victòria al Tour de França i s'enfunda el mallot groc

Pogacar remata al Capcir la seva primera victòria al Tour de França i s'enfunda el mallot groc

Juanma Lorente, advocat laboralista: "Si fas això teletreballant a l’estiu, l’empresa et pot acomiadar"

Juanma Lorente, advocat laboralista: "Si fas això teletreballant a l’estiu, l’empresa et pot acomiadar"

El Reial Madrid fa oficial que Pedro Martínez dirigirà el seu equip de bàsquet les tres pròximes temporades

El Reial Madrid fa oficial que Pedro Martínez dirigirà el seu equip de bàsquet les tres pròximes temporades

Un incendi a Carme crea una intensa columna de fum que es veu des de bona part de la zona

Un incendi a Carme crea una intensa columna de fum que es veu des de bona part de la zona

Es pot conduir amb la ITV caducada, però amb cita prèvia?

Es pot conduir amb la ITV caducada, però amb cita prèvia?

L’onada de calor fa anul·lar per segon cop el correfoc infantil de Sant Vicenç

L’onada de calor fa anul·lar per segon cop el correfoc infantil de Sant Vicenç

Crema un matalàs en un àtic de Manresa

Crema un matalàs en un àtic de Manresa
Tracking Pixel Contents