Vespres a l’Era de Sant Joan ret homenatge a la rumba, amb moltes arrels al poble
Enguany s’han programat dues jornades, els divendres 10 i 17 de juliol, amb actuacions en directe
Regió7
Els Vespres a l’Era ja són un clàssic a Sant Joan de Vilatorrada, en el qual l’estiu i la música formen un nexe d’unió. Sota l’organització de l’entitat Vilatorrats, enguany se n’han programat dos dies.
El primer, que tindrà lloc aquest divendres, 10 de juliol, estarà dedicat a la rumba, i destaquen que serà una nit no només de música, sinó també «de memòria, d’orgull i d’emoció». I és que, tal com apunten Sant Joan de Vilatorrada ha vist néixer alguns d’aquests artistes i formacions que aquesta vetllada tornarà a reunir. Serà de 9 del vespre a quarts de 2 de la matinada al pati de l’Escola de Música.
Vespres a l’Era tindrà continuïtat el divendres posterior, 17 de juliol, en el mateix espai, amb un doble concert. A les 10 actuarà Ainoa Blanco, cantant i compositora que combina pop, flamenc, rumba i sons llatins, amb temes propis, versions i adaptacions de grans èxits.
A mitjanit passarà el relleu a Kiko Medicina, artista que destaca per un directe fresc i enèrgic, amb una proposta que barreja rumba, mestissatge, pop i ritmes festius.
Tots dos dies l’entrada és lliure i hi haurà servei de bar i entrepans per sopar.
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