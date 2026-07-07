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Acfectacions a la C-25, a Sant Fruitós per un xoc entre dos vehicles

L'accident genera circulació lenta al quilòmetre 135,7 de l'eix transversal

Imatge d'arxiu d'un camió de Bombers

Imatge d'arxiu d'un camió de Bombers / Bombers de la Generalitat

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Dos vehicles han topat a la C-25 a Sant Fruitós causant afectacions a la circulació. El sinistre ha tingut lloc a les 13.55 hores, al quilòmetre 135,7 de la carretera i hi genera circulació lenta. El cos de Bombers de la Generalitat encara no ha fet sortida.

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