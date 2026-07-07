Acfectacions a la C-25, a Sant Fruitós per un xoc entre dos vehicles
L'accident genera circulació lenta al quilòmetre 135,7 de l'eix transversal
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Manresa
Dos vehicles han topat a la C-25 a Sant Fruitós causant afectacions a la circulació. El sinistre ha tingut lloc a les 13.55 hores, al quilòmetre 135,7 de la carretera i hi genera circulació lenta. El cos de Bombers de la Generalitat encara no ha fet sortida.
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