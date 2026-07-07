Balsareny resol el problema a la piscina, que reobrirà amb normalitat
Aquest matí, l'aigua del vas gran, el que es va haver de tancar, ja presenta un color normal, i no el verdós de dilluns
Els usuaris de la piscina de Balsareny podran tornar a gaudir avui de la totalitat d'instal·lacions amb normalitat i amb els vasos en perfectes condicions. L'Ajuntament ha informat aquest matí que ja s'han pogut resoldre els problemes tècnics que aquest dilluns van provocar que l'aigua del vas gran no presentés unes condicions adequades i que s'hagués de tancar temporalment. Per tant, aquest dimarts reobre la totalitat del recinte
Tal com va explicar Regió7, l'Ajuntament de Balsareny es va veure obligat dilluns a tancar el vas gran de les piscines municipals des de primera hora i al llarg del dia d'ahir, després que els usuaris es trobessin que l'aigua de la piscina tenia un color verdós i tèrbol. Malgrat això, el recinte va seguir obert, ja que les piscines mitjana i petita i la zona de gespa sí que estaven bé.
L'alcalde de Balsareny, Isidre Viu, va detallar que el motiu del color verdós de la piscina es devia al fet que les bombes de recirculació s'havien parat durant la nit, i això havia causat que el clor i altres productes per la neteja de la piscina no s'haguessin subministrat correctament. Les analítiques mostraven que l'aigua estava correcta, amb tots els barems en ordre, però des del consistori van considerar millor tancar-la, «per l'impacte visual», fins que es pogués resoldre l'inconvenient i l'aigua tornés a tenir un color normal.
Aquest fet es va sumar a diverses queixes des de feia uns dies per l'estat dels vasos de la piscina. La piscina va obrir el dia 13 de juny i, després d'uns dies sense incidències, alguns veïns van començar a denunciar que l'interior de les piscines estava brut, amb sorra i pèls. Segons Viu, això va ser degut al fet que el netejafons, que és propietat de l'ajuntament, s'havia avariat i, mentre l'empresa encarregada del manteniment no va disposar d'un altre aparell per netejar-les, hi va haver algunes incidències relacionades la brutícia. Tanmateix, l'alcalde ja assegurava ahir que aquesta problemàtica ja estava resolta.