El Centre Excursionista del Bages corona els cims del Taga i el Puig d’Estela
Els excursionistes van poder gaudir de les vistes dels cims del Pirineu des del Puigmal fins el Canigó
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Regió7
Manresa
Seguint amb el repte dels 100 cims, el Centre Excursionista Comarca de Bages va pujar els cims del Taga i el Puig d’Estela al Ripollès, des de l’Església romànica de Sant Martí d’Ogassa. Els dos cims es troben en una llarga carena de prats de pastura separats per la Portella d’Ogassa i són uns excel·lents miradors dels cims del Pirineu des del Puigmal fins el Canigó.
L’any 2006, la FEEC va posar en marxa el repte dels «100 Cims», que té com a finalitat principal la coneixença del territori tot practicant l’excursionisme. Es tracta d’assolir 100 cims d’entre una llista de 522 muntanyes representatives de Catalunya, Andorra i la Catalunya nord.
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