Crema el garatge d'una casa a Castellgalí per un problema elèctric
Els Bombers han estat prop d'una hora per extingir les flames
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Manresa
El garatge d'una casa de Castellgalí s'ha incendiat aquest dimarts al migdia. A les 12.39 hores, els serveis d'emergències han rebut l'avís i han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat al carrer del Ripollès. En arribar, els ocupants havien evacuat el domicili il·lèsos i sortia fum del garatge.
Cap a les 13.34 els Bombers han aconseguit extingir les flames, que tenien el seu origen en el sistema elèctric de la casa. Les afectacions d'aquest incendi s'extenen únicament al vehicle que hi havia aparcat al garatge, que l'ha afectat l'escalfor, i al pis de sobre que ha quedat afectat pel fum.
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