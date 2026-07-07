Els Agents Rurals demanen respectar la restricció d’accés a Montserrat per l’alt risc d’incendi
La prohibició no afecta al monestir, al que es podrà accedir amb normalitat
Àlex Recolons (ACN)
Els Agents Rurals han restringit aquesta mitjanit l’accés, junt amb cinc espais naturals més, a Montserrat per l’elevat risc d’incendi forestal degut a l’episodi d’altes temperatures i baixa humitat. Jordi Miranda, cap de l’Àrea Bàsica del Baix Llobregat, ha recordat que amb el nivell 4 del Pla Alfa, totes les activitats de lleure o esportives al medi natural queden prohibides i ha demanat responsabilitat a la ciutadania per respectar les restriccions i, en cas de detectar qualsevol columna de fum, trucar ràpidament al 112. “Es tracta de protegir la ciutadania i minimitzar el risc d’incendis”, ha afegit Miranda. L’accés al monestir no es veurà afectat per la mesura.
Un grup d'Agents Rurals s'han reunit aquest matí al pàrquing de Can Maçana per recollir els cartells que col·locaran per advertir de la prohibició d'accés al medi natural a tot Montserrat.
Tot i que la mesura s'havia d'aplicar a partir de demà, l'empitjorament de les condicions, amb altes temperatures i baixa humitat, ha obligat a avançar-la un dia per seguretat.
Amb alguns cartells ja col·locats, durant el matí encara es veien alguns ciclistes i excursionistes despistats que accedien a la muntanya. Per evitar-ho, Agents Rurals i ADF es mouran per tot el territori per fer pedagogia, com fan els ajuntaments del territori i la Generalitat a través dels seus canals oficials.
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