Els termòmetres s'apropen als 41ºC als Bages en el tercer dia d'onada de calor
Les màximes del país s'han registrat a la Ribera d'Ebre, amb 43,7ºC a Vinebre i 43,3ºC al pantà de Riba-roja
El tercer dia d'onada de calor ha seguit empenyent els termòmetres amunt, fins als 40,9ºC a Cardona, els 40,8ºC a Artés i els 40,7ºC a Sant Salvador de Guardiola. Tot i això, les màximes més extremes de Catalunya s'han registrat al sud de Catalunya: a Vinebre (Ribera d'Ebre) s'ha arribat fins als 43,7ºC i al pantà de Riba-roja (també a la Ribera d'Ebre) i a Torroja (Priorat) també s'ha passat dels 43ºC.
A partir de les 10 del matí, la calor ha començat a escalar ràpidament. A Manresa, per exemple, aquella hora hi havia una temperatura de 26,6ºC i una hora després, ja era de 30,1ºC. A les 12, els termòmetres marcaven 34ºC; a la 1, 37,4ºC; i a 3/4 de 3 s'ha arribat a la màxima del dia a la ciutat, 39,1ºC, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).
Per aleshores, la majoria de les estacions de les comarques centrals del Servei Meteorològic de Catalunya també rondaven els 40 graus: 40,7ºC a Organyà; 39,6ºC a Òdena; 39,5ºC a Oliana i a Pinós; 38,8ºC a Pujalt; i 38ºC a Guardiola de Berguedà.
De cara a demà, dimecres, l'onada de calor encararà el seu pic màximes per sobre dels 40ºC una altra vegada a molts punts de la Catalunya central. També hi ha possibilitat d'alguna tempesta de tarda al Pirneu i als Ports.
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