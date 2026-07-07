Una persona ferida en sortir de la via i bolcar en un accident a la C-55, a Cardona
Els Bombers van mobilitzar tres dotacions i el SEM va traslladar el conductor a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa
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Manresa
Un cotxe va bolcar en sortir de la via a la C-55 a Cardona. L'accident va tenir lloc aquest dilluns a les 20.28 hores, al punt quilomètric 63 de la carretera, on el turisme va quedar bolcat. El cos de Bombers de la Generalitat hi van desplaçar tres dotacions, però no va fer falta excarcerar el conductor, que era l'únic ocupant del vehicle. En arribar van desactivar les bateries del turisme i van fer control de riscos per precaució.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre el conductor, que va rebre ferides lleus, i el va traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
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