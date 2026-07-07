Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi CapelladesMunicipis confinats AnoiaJordi CocaCarrer GuimeràNick OngendaSegona onada de calorControls policials
instagramlinkedin

Restringit l’accés a Montserrat i altres espais naturals pel risc d'incendi

Tampoc es pot accedir al Montsec d’Ares, al Montsec de Rubiés, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb

Una parella d'Agents Rurals en un camí de Montserrat

Una parella d'Agents Rurals en un camí de Montserrat / Pau Cortina / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

Els Agents Rurals han decidit restringir l’accés a sis espais naturals a partir d’aquesta mitjanit, entre els quals es troba la muntanya de Montserrat. Des del cap de setmana, a la Catalunya Central ja estava restringit l'accés a la Ribera Salada. En tot cas, i com ha passat en anteriors ocasions, aquesta restricció no afecta als accessos al monestir.

A més de Montserrat i la Ribera Salada, des de la passada mitjanit no es pot accedir a les Gavarres, Montsec d’Ares, Montsec de Rúbies, i la Baronia de Rialb. El Pla Alfa se situa en el nivell 4 per perill extrem d’incendi forestal a 111 municipis de 18 comarques. Entre ells 4 a l'Alt Urgell, 12 a l'Anoia, 15 al Bages, Collbató al Baix Llobregat i 6 al Solsonès.

Es preveu que divendres sigui el dia amb el perill màxim després de molts dies consecutius de calor molt elevada i humitats molt baixes. El cos demana extremar les precaucions i recorda la importància d’evitar qualsevol conducta de risc al medi natural. Protecció Civil manté en emergència el pla Infocat.

Notícies relacionades

A més, hi ha 377 municipis de 34 comarques que estan en nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d’incendi forestal.

Mapa del Pla Alfa a Catalunya per avui dimarts

Mapa del Pla Alfa a Catalunya per avui dimarts / Agents Rurals

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
  2. La veïna de Navarcles, Mònica Castro, rep el tercer trasplantament de ronyó després de quasi dos anys d'espera
  3. Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
  4. Confinament per l'incendi de l'Anoia: consulta si el teu municipi està afectat i què has de fer
  5. Incendi a l'Anoia: El foc iniciat a Carme afecta tres indústries, diverses cases i fa confinar 33.000 persones
  6. La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
  7. Manresa cau fins al lloc 807 dels municipis catalans pel seu nivell socioeconòmic
  8. Riquesa per barris a Manresa: el mapa dels que milloren, els que empitjoren i l'únic que supera la mitjana catalana

L'accés motoritzat és la principal infracció a la Ribera Salada

L'accés motoritzat és la principal infracció a la Ribera Salada

Restringit l’accés a Montserrat i altres espais naturals pel risc d'incendi

Restringit l’accés a Montserrat i altres espais naturals pel risc d'incendi

El Govern es compromet a reforçar l'IDAPA com a porta de la Generalitat al Pirineu

El Govern es compromet a reforçar l'IDAPA com a porta de la Generalitat al Pirineu

La Generalitat invertirà 481 milions d’euros en la creació d’un núvol públic que exclogui els gegants tecnològics dels EUA

La Generalitat invertirà 481 milions d’euros en la creació d’un núvol públic que exclogui els gegants tecnològics dels EUA

Els Bombers estabilitzen l'incendi de l'Anoia i s'aixeca el confinament als municipis afectats

Els Bombers estabilitzen l'incendi de l'Anoia i s'aixeca el confinament als municipis afectats

L'Arxiu de Cerdanya també saluda el Tour i recupera imatges de la cursa a la vall el 1957

L'Arxiu de Cerdanya també saluda el Tour i recupera imatges de la cursa a la vall el 1957

Les picades de l'estiu: quan són normals, quan cal anar a urgències i quins remeis no funcionen

Les picades de l'estiu: quan són normals, quan cal anar a urgències i quins remeis no funcionen

IMatges del vespre i la nit de l'incendi de la Pobla de Claramunt

Tracking Pixel Contents