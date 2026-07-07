Restringit l’accés a Montserrat i altres espais naturals pel risc d'incendi
Tampoc es pot accedir al Montsec d’Ares, al Montsec de Rubiés, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb
Els Agents Rurals han decidit restringir l’accés a sis espais naturals a partir d’aquesta mitjanit, entre els quals es troba la muntanya de Montserrat. Des del cap de setmana, a la Catalunya Central ja estava restringit l'accés a la Ribera Salada. En tot cas, i com ha passat en anteriors ocasions, aquesta restricció no afecta als accessos al monestir.
A més de Montserrat i la Ribera Salada, des de la passada mitjanit no es pot accedir a les Gavarres, Montsec d’Ares, Montsec de Rúbies, i la Baronia de Rialb. El Pla Alfa se situa en el nivell 4 per perill extrem d’incendi forestal a 111 municipis de 18 comarques. Entre ells 4 a l'Alt Urgell, 12 a l'Anoia, 15 al Bages, Collbató al Baix Llobregat i 6 al Solsonès.
Es preveu que divendres sigui el dia amb el perill màxim després de molts dies consecutius de calor molt elevada i humitats molt baixes. El cos demana extremar les precaucions i recorda la importància d’evitar qualsevol conducta de risc al medi natural. Protecció Civil manté en emergència el pla Infocat.
A més, hi ha 377 municipis de 34 comarques que estan en nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d’incendi forestal.
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