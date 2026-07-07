Sant Fruitós supera per primera vegada el 55% de recollida selectiva
El municipi ha fet balanç del primer any d’implantació dels nou sistema, que combina el porta a porta en alguns sectors amb els contenidors amb accés restringit en altres
Després de la implantació dels nous sistemes de recollida, ara fa un any, Sant Fruitós de Bages ha superat per primer cop el llindar del 55% de recollida selectiva de residus al municipi, el mínim marcat per la legislació europea per al reciclatge, que s’havia de complir obligatòriament a partir del 2025.
Segons dades facilitades per l’Ajuntament, en aquest primer any del nou sistema la fracció resta (la que va a parar a l’abocador) es redueix gairebé un 46%, mentre que la recollida de la fracció orgànica creix un 68%.
El consistori valora que les dades del primer any d’implantació evidencien «una millora notable» dels resultats respecte al model anterior i que «confirmen l'efectivitat» del nou model, així com la implicació de la ciutadania en la separació dels residus.
Durant els mesos de maig i juny de 2025 es va completar el desplegament dels contenidors tancats amb control d'accés al nucli urbà i la implantació del sistema de recollida porta a porta a Les Brucardes i Pineda de Bages. Aquestes actuacions es van sumar als sistemes ja existents a Torroella de Baix i la Rosaleda, on els contenidors amb control d'accés ja estaven consolidats.
L’orgànica, la que més
Un any després, l’Ajuntament exposa que els resultats mostren un canvi significatiu en els hàbits de gestió dels residus. La suma de les fraccions reciclables ha passat del 38,41% al 55,75% del total dels residus recollits, 17 punts percentuals més que abans de la implantació del nou model, fet que permet a Sant Fruitós de Bages superar per primera vegada el llindar del 55% de recollida selectiva establert per la UE i l’Agència de Residus de Catalunya.
L'increment més destacat correspon a la fracció orgànica, que ha passat del 13,67% al 25,63% del total dels residus generats. També millora la recollida de paper i cartó, envasos i vidre, que conjuntament passen del 24,74% al 30,12%.
Tot això fa que la fracció resta s’hagi reduït, és a dir, dels residus que no es reciclen. En només un any, aquesta fracció ha passat del 61,59% al 44,25%, una disminució de 17 punts percentuals que ha permès dur molts menys residus a l’abocador. Aquesta evolució confirma que cada vegada més residus es dipositen correctament i poden ser recuperats i reciclats.
Massa impropis
Malgrat els resultats positius, el consistori destaca que encara hi ha aspectes a millorar. En el cas de la fracció orgànica, el percentatge d’impropis (elements que no hi haurien d’anar) encara és molt elevat (superior al 14 %), quan idealment hauria d’estar per sota del 10 %. En el cas dels envasos, gairebé un 31 % del que hi llencem no són envasos sinó també impropis (coses que hi llencem que no són de la fracció que pertoca), el qual ens deixa molt marge de millora. I en el cas de la resta encara hi ha molt material que es podria reciclar. Per aquest motiu, l'Ajuntament fa una crida a la ciutadania a continuar millorant la separació d’aquestes matèries.
Durant el darrer any, la deixalleria municipal ha registrat 15.904 visites, davant les 14.302 de l'any anterior, fet que representa un increment de l'11,2%.
Tot i els avenços assolits, el consistori afirma que continuarà treballant per incrementar encara més els nivells de reciclatge i assolir el nou percentatge previst per al 2030, que és d’un 60 %, reduir la presència d'impropis i avançar cap a un model de gestió dels residus cada vegada més sostenible i eficient.
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