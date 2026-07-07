Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara i Rocafort tanquen accessos al parc Natural pel risc extrem d’incendi forestal
Ambdós municipis han posat en marxa aquestes mesures extraordinàries fins divendres 10 de juliol
Davant el risc extrem d’incendi forestal, els municipis de Sant Vicenç de Castellet i del Pont de Vilomara i Rocafort, han tancat els accessos al medi natural, i en concret, al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Als dos municipis s’han posat en marxa mesures extraordinàries fins divendres 10 de juliol, com la restricció d’accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d’alta freqüentació, excepte per al veïnat i els serveis essencials. El motiu d’aquestes mesures és la protecció de les persones en situacions extremes de perill i la disminució del risc d’incendi que pot comportar l’activitat humana a les zones forestals. De fet, ambdues poblacions es troben en nivell 4 del Pla Alfa.
Per altra banda, el Parc ha decidit tancar el conjunt monumental de Sant Llorenç del Munt a la Mola, Matadepera, el dimecres 8 de juliol a causa de les altes temperatures que es preveuen. El servei d'informació es farà des del camí dels Monjos a Matadepera per evitar exposar el personal al pic de calor amb la pujada al cim i informar a la població del risc de fer l’ascensió.
Finalment, el Parc ha anul·lat també dues activitats organitzades i informades i diverses activitats previstes pel cap de setmana, com són la passejada al castell de Rocafort i les visites guiades a la cova de Mura.
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