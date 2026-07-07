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El santpedorenc Arnau Sucarrats participarà al Campionat d’Europa de Cub de Rubik

El concurs es portarà a terme a la ciutat holandesa d'Arnhem, del 16 al 19 de Juliol

El santpedorenc Arnau Sucarrats

El santpedorenc Arnau Sucarrats / ARXIU PARTICULAR

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David Bricollé

David Bricollé

Santpedor

El santpedorenc Arnau Sucarrats, de 15 anys, participarà en un nou campionat internacional de Cub de Rubik. Concretament, al Rubik's WCA European Championship, que es disputarà a la ciutat holandesa d'Arnhem, del 16 al 19 de juliol.

Els millors 1.200 Speedcubers, representant 53 països, prendran part en les 17 categories oficials per coronar-se com els millors del continent. Arnau Sucarrats s’ha classificat en 5 d’aquestes categories, així que competirà en les modalitats clàssic 3x3, en 2x2, Pyraminx, Skweb i Clock.

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Per a aquest jove de Santpedor, que ja va participar l’estiu passat al campionat del món a Seattle, el més important és l’experiència, compartir competició amb les figures del Rubik i intentar millorar els seus temps. Arnau Sucarrats es mostra optimista ja que, diu, “arribo a l'Europeu amb millors temps que fa un any, i per això espero fer un bon paper”.

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