Súria tancarà divendres l'actual biblioteca per preparar el trasllat a la nova
Amb aquest pas es clou una etapa de gairebé 40 anys a l’actual local del carrer Tarragona, que és de lloguer i que ha quedat petit
L’actual local de la biblioteca de Súria al carrer Tarragona tancarà les portes aquest divendres 10 de juliol per tal d’iniciar els preparatius de trasllat a la nova Biblioteca-Centre Cultural. El servei d’atenció al públic ja només es reprendrà en les noves instal·lacions, que previsiblement seran inaugurades a finals d’aquest any 2026, segons ha concretat el consistori.
Aquest tancament representa el final d’una etapa en la història d’aquest servei públic. La biblioteca de Súria es va traslladar l’any 1987 a l’actual local del carrer Tarragona, un espai de lloguer que progressivament ha quedat petit a causa de l’augment del fons bibliogràfic, documental i audiovisual, i del creixent nombre d’activitats de dinamització cultural.
Segons fonts municipals, en aquests mesos previs a la inauguració de la nova Biblioteca-Centre Cultural, l’Ajuntament estudiarà possibles opcions per tal que la vila pugui seguir comptant amb un servei bibliotecari alternatiu. D’altra banda, es preveu fer un acte oficial de comiat a l’actual local de la Biblioteca, en data que serà anunciada pròximament.
A partir del mes de setembre, les activitats dels clubs de lectura es faran en espais provisionals fins a la inauguració del nou equipament. També es valorarà si els diaris i revistes es poden deixar en un altre lloc per a la seva consulta.
Canvis previstos
Pel que fa al servei de préstec de llibres i altres documents, el tancament del local actual de la Biblioteca comportarà diversos canvis. Així, tots els llibres que estiguin prestats amb data de retorn a partir del 14 de juliol en endavant es renovaran automàticament fins a la posada en marxa de la nova Biblioteca-Centre Cultural.
No caldrà tornar els llibres prestats deixant-los a la bústia de l’actual local de la Biblioteca, ni tampoc caldrà portar-los a una altra biblioteca. És millor tenir-los a casa i retornar-los quan ja funcioni la nova biblioteca.
A partir del dijous 9 de juliol quedarà interromput el servei de préstec interbibliotecari, i ja no serà possible utilitzar-lo fins a la inauguració de l’equipament.
Aquest mes de juliol s’inicia el procés de preparació del trasllat del fons bibliogràfic, documental i audiovisual de la biblioteca amb la implantació de xips i la seva col·locació posterior en caixes. Per aquest motiu no és possible mantenir el servei d’atenció al públic en els mesos previs a l’entrada en servei de la nova.
La història de la Biblioteca de Súria va començar el juliol de 1950 en un primer local als baixos d’un edifici de lloguer a l’avinguda de Santa Bàrbara. Amb la nova Biblioteca-Centre Cultural, aquest servei disposarà d’unes instal·lacions pròpies de titularitat pública per primera vegada en la seva història.
La Biblioteca de Súria forma part dels serveis de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament i de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
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