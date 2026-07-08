Un incendi a Navarcles mobilitza 23 dotacions terrestres i d'3 aèries
El foc ha obligat a tallar la C-25 entre Artés i l'enllaç la C-16
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Un incendi s'ha generat a Navarcles aquest dimecres a la tarda. El foc s'ha iniciat a les 15.45 hores, en uns marges del nucli del Pont de Cabrianes, a prop de la carretera que uneix Sant Fruitós i Artés, ha travessat un camp de rostoll i s'ha estès agafant massa forestal. L'avenç de les flames ha obligat a tallar la C-25 entre Artés i l'enllaç amb la C-16.
Els Bombers de la Generalitat han desplaçat amb 23 dotacions terrestres i 3 d'aèries conformades per dues avionetes, de vigilància i atac, i un helicòpter bombarder. Segons informen des del cos, estàn treballant en molts focus secundàris que, a hores d'ara, és el que els dona més problemes.
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