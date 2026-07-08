Enric Forcada, alcalde d'Artés: "Hem patit molt per aquest incendi"
L'alcalde de Sallent, Oriol ribalta agraeix la tasca de bombers, ADF i pagesos que han evitat l'extensió de les flames
Amb l'arribada del vespre el fum de l'incendi de Navarcles ha deixat veure que la situació podria estar en vies d'estabilització. La part forestal de l'incendi evolucionava bé, però la fumera que surt de la nau de l'empresa DesCat, afectada greument pel foc, seguia sortint "i sortirà durant dies", segons reconeixia Enric Forcada, alcalde d'Artés.
Forcada es trobava a aquesta indústria quan les flames s'hi han començat a apropar. "S'ha treballat molt bé en la part forestal, evitant que el foc saltés la carena, perquè s'hauria escapat cap a Artés o Calders, però en un dels camps s'ha originat un focus secundari que ha acabat enganxat el pati de l'empresa". Una empresa que és un "gestor de residus, amb un magatzem ple de residus, palets, plàstics que ha provocat un intens fum negre". Un fum que ha dificultat les tasques d'extinció, sobretot dels mitjans aeris, però també "ha permès que s'originessin altres focus secundaris a la zona agrícola", segons Enric Forcada. "Ara tocarà veure com es pot ajudar l'empresa, que haurà perdut molt", segons l'alcalde d'Artés.
Des de l'altra banda de l'Eix Transversal també patia l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, que ha vist com el foc li entrava al terme municipal saltant la riera Gavarresa i la C-25, l'Eix Transversal. "Hem patit, i molt, quan ens ha saltat, tot i que ha acabat cremant sobretot zona de rostolls, i s'ha pogut parar en bona part gràcies als pagesos que han llaurat tots els camps". Ribalta també ha agraït la tasca dels Bombers, les ADF i tots els voluntaris que "han treballat i segueixen treballant a hores d'ara per aturar aquest foc". Sallent, com Artés, han estat confinats "més pel fum que per les flames, i és que patíem perquè no sabíem el nivell de toxicitat que podia tenir aquell fum tan negre".
Ribalta reconeix que la situació de risc d'incendi "és crítica, i que cal anar amb molta cura".
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