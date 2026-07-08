El Govern puntualitza que els semidirectes del Bages tornaran al llarg de la pròxima dècada
Segons Territori, els trens amb un mínim de parades des de Manresa estan situats en el calendari d’actuacions entre el 2030 i el 2040, data final en la qual ja ha d’estar en marxa tot el previst al pla
Perquè el Bages torni a tenir trens semidirectes fins a Barcelona a través de la línia de Renfe potser no caldrà esperar al 2040, però sí a la pròxima dècada. I, en tot cas, no hi ha un any concret per al retorn d’un servei que la comarca ja va tenir fins al 2022.
Regió7 va explicar que el Pla de serveis ferroviaris presentat pel Govern fa una setmana situava la implantació d’aquestes freqüències més ‘ràpides’ (amb poques parades) d’aquí a gairebé una dècada i mitja, perquè en el document apareix referenciat sense cap més concreció que situar-lo sota el capítol «canvis previstos a implementar-se fins a l’any 2040». Davant les crítiques que s’han alçat aquests dies de diferents partits i institucions del territori, reclamant-ne un retorn molt més immediat, fonts del departament de Territori han volgut aclarir a aquest diari que la data del 2040 no és la d’implantació, sinó l’escenari final, moment en el qual ja han d’estar en marxa tots els canvis i millores previstos en el pla.
Segons el departament, el pla presentat planteja l’evolució dels serveis ferroviaris des d’ara fins d'aquí a 14 anys amb dos escenaris de referència principal, el 2030 i el 2040. Aquestes fonts matisen que «la visió 2040 no implica que els serveis recollits en aquest escenari es posin en funcionament aquell any, sinó que representa una imatge estàtica dels serveis que estaran en funcionament aquell any», però que «poden entrar en funcionament abans». Per tant, el que sí que ens situem és en, com a molt aviat, el 2031, perquè el mateix document també precisa actuacions que s’han de fer en dos escenaris previs, un el 2027-2028, i l’altre el 2030.
Ara bé, no hi ha més concreció dins d’aquest marge d’una dècada (2030-2040). I sí un aspecte molt rellevant que es reitera, que és que la implantació d’aquests serveis semidirectes que planteja el pla «està lligat a l’entrada en funcionament del Túnel de Montcada, nova infraestructura planejada al Pla de Rodalies 2020-2030. Aquesta infraestructura, a banda de reduir el temps de trajecte, incrementa la capacitat de l’R4 al tram amb major nombre de circulacions».
Efectivament, el túnel de Montcada és una infraestructura molt esperada i reivindicada des del Bages i el Vallès per retallar trajecte en aquesta R4 i s’ha inclòs en els diversos plans de Rodalies, però cal tenir presents dos factors. El primer, que, tal com s’ha reiterat, la comarca ja va disposar d’aquests semidirectes entre el 2014 i el 2022, i en aquest temps va ser possible amb el traçat actual, sense disposar d’aquesta infraestructura. El segon, que a dia d’avui el túnel de Montcada no té ni tan sols projecte. De fet, ni tan sols ha superat un estadi previ fonamental com és l’estudi informatiu.
Actualment, es troba en una fase de planificació inicial (estudi funcional) i registra importants retards per part del ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que és qui l’ha de redactar, pressupostar i executar.
Tenint en compte que, a mitjan 2026, falta encara tota la part principal de la tramitació del projecte (redacció, estudis complementaris, exposició pública, aprovació definitiva), amb tots els temps que això acostuma a requerir; que un cop projectat caldrà el procés d’adjudicació, i que l’obra en concret suposa ni més ni menys que la perforació de 2,5 quilòmetres de túnel, és evident que caldrà esperar uns quants anys per disposar d’aquesta infraestructura i, amb ella, dels nous semidirectes.
9 minuts menys
Encara hi ha, però, un altre aspecte que destaca de la puntualització que fa el departament, ja que en la presentació del pla, per la seva amplitud i abast general, no es va entrar en el detall. En la comunicació es recorda que actualment ja existeixen serveis de l’R4 entre Manresa i Barcelona que no fan totes les parades del trajecte (també se’ls anomena semidirectes), però que «no redueixen prou el temps per a fer el trajecte Manresa-Barcelona en menys d’una hora», com demana el territori. I hi afegeix que els serveis semidirectes que planteja el pla suposaran un estalvi de temps de 9 minuts.
Doncs bé, en aquest cas cal tenir en compte que, actualment, el trajecte entre Manresa i el centre de Barcelona, la referència principal del qual és Plaça de Catalunya, té uns temps que oscil·len entre l’hora i 18 minuts alguns, i l’hora i 22 minuts els altres. Per tant, si la retallada de temps amb els futurs semidirectes és de 9 minuts, es continuarà encara per sobre de l’hora. De fet, els semidirectes que van funcionar entre el 2014 i el 2022, cobrien el trajecte fins a Plaça Catalunya en un temps d’entre 63 i 64 minuts.
És cert, però, que en els últims anys s’ha afegit una nova estació més pròxima, la de la Sagrera, que també exerceix una centralitat com a intercanviador. En aquest cas, el viatge actualment més ràpid és de 9 minuts, amb la qual cosa respecte d’aquesta referència sí que els semidirectes es podrien situar justa a l’hora.
Els que van funcionar fins fa quatre anys eren sis combois diaris (tres en cada sentit) que es van posar en servei el 17 de gener del 2014 per oferir una opció de tren més ràpid en franges horàries considerades punta. Sortint de Manresa, aquests només paraven a Sant Vicenç de Castellet, a les estacions centrals de Terrassa i Sabadell i les de Barcelona fins a arribar a la de Sants (i a l’inrevés).
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